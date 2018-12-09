Глава Языковой инспекции получит к Рождеству премию в размере 3180 евро

Министр образования и науки Майлис Репс на этой неделе выписала генеральному директору Языковой инспекции Ильмару Томуску рождественскую премию в размере одного оклада или 3180 евро, передает Rus.ERR.
Согласно приказу министра, Томуск премирован за хорошие достижения в выполнении поставленных на 2018 год задач.
"В этом году Министерство образования и науки выделило Языковой инспекции дополнительные средства для выплаты премий своим сотрудникам. Однако руководитель учреждения не имеет права принимать решение о выплате премии самому себе. Поэтому я обращаюсь к вам с предложением выплатить генеральному директору Языковой инспекции Ильмару Томуску в конце 2018 года разовую премию в размере одной месячной зарплаты", - объяснила Мерле Лоодус-Адамсон свою инициативу.