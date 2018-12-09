Автомобиль сбил двухлетнего ребенка
9 декабря 2018, 11:15
В субботу в 17.48 рядом с театром Ванемуйне 27-летний водитель Renault Master начал ехать в сторону улицы Струве и наехал на двухлетнюю девочку, которая вышла из этой же машины и неожиданно забежала вперед, сообщает Tartu Postimees.
По данным стражей порядка, водитель не заметил девочку перед носом автомобиля. Родитель ребенка во время происшествия находился рядом.
Девочку доставили в больницу, у нее был только легкий шок, так что вскоре ее отпустили домой.
Полиция напоминает, что при наличии рядом маленьких детей участники дорожного движения должны быть особенно внимательны, самый надежный способ избежать ДТП – держать ребенка за руку.