Автомобиль сбил двухлетнего ребенка

В субботу в 17.48 рядом с театром Ванемуйне 27-летний водитель Renault Master начал ехать в сторону улицы Струве и наехал на двухлетнюю девочку, которая вышла из этой же машины и неожиданно забежала вперед, сообщает Tartu Postimees.