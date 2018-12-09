Прокуратура не согласна с оправдательным приговором Рейна Килька

В своей кассации прокурор также предлагает направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд.

В начале ноября Таллиннский окружной суд оправдал известного предпринимателя Рейна Килька и его партнеров, которых прокуратура обвиняла в причинении банкротства компании AS Pere.