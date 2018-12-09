Прокуратура не согласна с оправдательным приговором Рейна Килька
9 декабря 2018, 11:44
Отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком требует в Государственном суде Лыунаская окружная прокуратура, пишет RusERR.
В своей кассации прокурор также предлагает направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд.
В начале ноября Таллиннский окружной суд оправдал известного предпринимателя Рейна Килька и его партнеров, которых прокуратура обвиняла в причинении банкротства компании AS Pere.
Назначенные им судом первой инстанции штрафы были отменены. Также суд второй инстанции обязал государство возместить обвиняемым расходы на адвокатов в размере примерно 60 тысяч евро.