Предупреждением водителям: на дорогах Эстонии опасно
9 декабря 2018, 11:55
Центр управления дорожным движением предупреждает водителей, что дорогах сохраняется гололедица.
По данным службы погоды Эстонии, утром повсеместно облачная погода, дождь и мокрый снег преимущественно на западе страны, на востоке во второй половине дня вырастет вероятность мокрого снега. По многим регионам туман и гололедица. Ветер южный и юго-восточный, порывами до 20 м/сек.
Температура у поверхности дорожного полотна около нуля, вероятность гололедицы возрастает.
Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или и влажным после обработки реагентами. На второстепенных дорогах голодедица, местами снег создает проблемы для проезда.