Предупреждением водителям: на дорогах Эстонии опасно

По данным службы погоды Эстонии, утром повсеместно облачная погода, дождь и мокрый снег преимущественно на западе страны, на востоке во второй половине дня вырастет вероятность мокрого снега. По многим регионам туман и гололедица. Ветер южный и юго-восточный, порывами до 20 м/сек.