Вс, 9.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Предупреждением водителям: на дорогах Эстонии опасно

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Из-за гололеда много машин попало в овраги на шоссе Таллинн-Тарту.

ФОТО: AFP / Scanpix

Центр управления дорожным движением предупреждает водителей, что дорогах сохраняется гололедица.

По данным службы погоды Эстонии, утром повсеместно облачная погода, дождь и мокрый снег преимущественно на западе страны, на востоке во второй половине дня вырастет вероятность мокрого снега. По многим регионам туман и гололедица. Ветер южный и юго-восточный, порывами до 20 м/сек.

Температура у поверхности дорожного полотна около нуля, вероятность гололедицы возрастает.

Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или и влажным после обработки реагентами. На второстепенных дорогах голодедица, местами снег создает проблемы для проезда.

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