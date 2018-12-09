СМИ: Следователи по делу Скрипалей подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам

"В одном из расследований рассматривается возможная связь российских агентов, которые в определенное время въезжали и выезжали из Британии, с подозрительными смертями (двух британских граждан - ИФ)", - приводит издание слова неназванного источника.

"Некоторые смерти не нашли объяснения и выглядят подозрительно, в том числе, что касается (бизнесменов - ИФ) Александра Перепеличного и Скота Янга", - подчеркнул источник.

По данным издания, смерти бизнесменов были обозначены британскими следователями по делу "Скрипалей" как "подозрительные" и в настоящее время полиция вновь ищет возможных свидетелей произошедшего.

Бизнесмен Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной. По информации газеты "Индепендент", Перепеличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.