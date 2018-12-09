США и ЕС выразили соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой

"Посольство США в России огорчено смертью Алексеевой. Ее смелая деятельность от имени тех, кто пострадал от несправедливости и репрессий, является примером для всех нас", - отмечается в заявлении посольства.

В связи с кончиной Алексеевой соболезнования выразили и в посольстве Евросоюза в Москве.

"Мы глубоко опечалены смертью Людмилы Алексеевой. Она - один из столпов российского правозащитного движения. Ее мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас как в России, так и за ее пределами", - подчеркивается в сообщении, опубликованном в Twitter европейского посольства.

В свою очередь, в ПАСЕ заявили, что будут помнить Алексееву за ее приверженность в борьбе за права граждан.

"Приверженность Людмилы Алексеевой в борьбе за справедливость направляла ее в течение всей жизни, несмотря на угрозы и преследования. Мы запомним ее приверженность", - говорится в заявлении председателя парламентской ассамблеи ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, распространенном на сайте организации.

Ранее в связи со смертью Людмилы Алексеевой выразили соболезнования президент РФ Владимир Путин, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что президент России высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России, чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны.