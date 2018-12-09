Полторы тысячи россиян оказались в ловушке в Китае

Представитель авиакомпании «ИрАэро» заявил журналистам, что туроператор ООО «Трэвелдизайнерс», работающий под брендом «Жемчужная река», задолжал за уже осуществленные рейсы и не заплатил в срок за предстоящие. Как только «Трэвелдизайнерс» погасит долг перед авиаперевозчиком, туристов вернут домой. Также источник в «ИрАэро» отметил, что появлявшиеся в СМИ данные о том, что рейсы возобновятся со среды, 12 декабря, недостоверны.

Как сообщает «Интерфакс», компания «ИрАэро» отменила все рейсы в Санью и Хайкоу с 7 декабря 20:00 по московскому времени, а также обратные перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву. Авиаперевозчик предложил туристам просить помощи у организации «Турпомощь».

В Российском союзе туриндустрии отметили, что авиакомпания все же должна вернуть туристов домой. Они не могут приобрести билеты домой отдельно, так как туроператор сделал для них групповую визу.

Представители Ростуризма заверили, что у туристов не возникнет проблем с визами. Также им продлили бронь в гостиницах за счет туроператора.