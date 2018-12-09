В Таллинне и Тарту установлены рождественские почтовые ящики

"Прошлые годы показали, что в наш дигитальный век люди проявляют огромный интерес к отправке физических почтовых карточек. Поэтому мы решили установить рождественские почтовые ящики там, где люди не только отправляют корреспонденцию, но и занимаются другими делам. Чтобы эти ящики отличались от других почтовых, мы обратились за помощью к художественно одаренным детям", - сказала начальник почтовой службы Omniva Мари Аллезе, по словам которой именно в предрождественские дни отправка писем популярнее, чем в другое время года

Оформленные ребятами из Кейлаской детской деревни SOS и Рахумяэской основной школы рождественские почтовые ящики установлены на Ратушной площади и у рожедственской ярмарки на Певческом поле в Таллиннеп, в Таллиннскоми и Тартуском универмагах Кaubamaja, в магазине Stockmann, в атриуме центра Виру и у торгового центра в Нымме.

Чтобы сохранилось ощущение традиции, а открытка пришла во время, и в этом году можно оформить и отправить открытку в интернете, в э-магазине Omniva отправить такую открытку можно не выходя из дома.

Через веб-магазин можно отправить открытку как по Эстонии, так и по всему миру.