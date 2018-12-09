Фото: эстонский киллер по прозвищу Мясник устроил настоящий маскарад, планируя убийство

На опубликованной фотографии видно, как Аракас, замаскированный под путешественника, гуляет по возможному маршруту своей жертвы.

В конце ноября в Ирландии прошло судебное заседание, где инспектор бюро ирландской полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Дэйв Галлахер представил доказательства и рассказал, как полиция следила за Аракасом, начиная с того момента, как он прибыл в Дублин третьего апреля прошлого года.

Галлахер рассказал, как полиция следила за гуляющим по центру Дублина Аракасом и наблюдала за ним, когда он купил парик в магазине на улице Мур. Однажды в районе Саммерхилл Аракас сел в белый микроавтобус марки Mercedes и его подвезли до находящегося в западном Дублине Блекстоуна.

Ирландская полиция задержала Аракаса в доме в ходе операции в Блекстоуне четвертого апреля.

В находящемся в комнате диване полицейские нашли белый клочок бумаги, на котором на эстонском было написано «James Gately, Dublini kriminaal». На бумаге был и один адрес ирландского города Ньюри и написано на английском «eight row, Google images». Полицейские изъяли у Аракаса и зашифрованный мобильный телефон Blackberry, для доступа к которому нужен был пароль. Когда полиция ворвалась в комнату, доступ к телефону был открыт и один из полицейских успел запечатлеть смс-сообщение, которое было в телефоне, до того, как оно было удалено.

Аракас писал в сообщениях: «Кажется, что его можно будет убрать, когда он выйдет из машины и пойдет к входной двери. Проблема в том, что там негде спрятаться. Было бы хорошо иметь глушитель и очень хорошо, если оружие будет точным. Очевидно, будет достаточно одного выстрела в голову с расстояния. Это возможно, я посмотрю, что я могу сделать. Всего хорошего».

Полиция Ирландии задержала Аракаса утром четвертого апреля прошлого года в пригороде Дублина Блекстоуне вместе с двумя сообщниками-ирландцами. Вместе с Аракасом находились два члена группировки семьи Кинахана, с которыми он, по утверждениям местных СМИ, планировал убийство. В момент задержания, у него был список членов враждебной группировки Хатча, и информация об их передвижениях. Также у него было много разных средств маскировки.