На железнодорожной станции в Финляндии произошла массовая драка, есть погибший

Один человек погиб в результате массовой драки на железнодорожной станции финского города Керава, сообщает полиция. Подозревается, что жертва скончалась от травм, полученных в драке, передает Yle.
Полицией задержано два человека – мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения. По результатам предварительного следствия, причиной смерти мужчины 1961 года рождения стало насилие со стороны задержанных.
Полицию вызвали на место массовой драки в ночь с субботы на воскресенье. Найденный на месте человек был без сознания. Несмотря на попытки реанимировать мужчину, он скончался.
Подозреваемые в преступлении мужчина и женщина были арестованы на месте.
Комиссар полиции Восточной Уусимаа Микко Кииски на данный момент не комментирует, сколько именно человек участвовали в драке.
"Согласно предварительному представлению, в драке было замешано много людей", - говорит Кииски.
По его словам, драка со смертельным исходом в Финляндии является исключительным случаем.