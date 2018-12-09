На железнодорожной станции в Финляндии произошла массовая драка, есть погибший

Полицией задержано два человека – мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения. По результатам предварительного следствия, причиной смерти мужчины 1961 года рождения стало насилие со стороны задержанных.

Полицию вызвали на место массовой драки в ночь с субботы на воскресенье. Найденный на месте человек был без сознания. Несмотря на попытки реанимировать мужчину, он скончался.

Подозреваемые в преступлении мужчина и женщина были арестованы на месте.

Комиссар полиции Восточной Уусимаа Микко Кииски на данный момент не комментирует, сколько именно человек участвовали в драке.

"Согласно предварительному представлению, в драке было замешано много людей", - говорит Кииски.