Во время протестов в Париже развернули флаг ДНР

Оба являются сторонниками пророссийских сепаратистов. Согласно информации на сайте "Миротворца", Ксавьер Моро приезжал в оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на "выборах" 11 ноября этого года. Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae ("Судный день") и поклонник идеи "русского мира". Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.

По информации СБУ, Моро - гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Служба безопасности Украины не исключает, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции, передает РБК.

По версии СБУ, во Франции правые радикалы действуют под кураторством ФСБ и ГРУ.

«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — утверждает СБУ в своем заявлении.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя », — прокомментировал эту информацию глава СБУ Василий Грицак.