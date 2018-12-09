Во время протестов в Париже развернули флаг ДНР

В Париже во время акции протестов "желтых жилетов" двое французов развернули флаг непризнанной республики ДНР. Фото опубликовано в Telegram-канале WarGonzo. Как сообщает УНИАН, на нем - французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро.
Оба являются сторонниками пророссийских сепаратистов. Согласно информации на сайте "Миротворца", Ксавьер Моро приезжал в оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на "выборах" 11 ноября этого года. Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae ("Судный день") и поклонник идеи "русского мира". Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.
По информации СБУ, Моро - гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Служба безопасности Украины не исключает, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции, передает РБК.
По версии СБУ, во Франции правые радикалы действуют под кураторством ФСБ и ГРУ.
«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — утверждает СБУ в своем заявлении.
«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя », — прокомментировал эту информацию глава СБУ Василий Грицак.
Протесты «желтых жилетов» во Франции длятся с середины ноября и связаны с планируемым ростом налога на бензин. Согласно данным за 8 декабря, на улицы страны вышли 125 тыс. протестующих, в Париже в беспорядках приняли участие 10 тыс. демонстрантов. Французское МВД сообщает о более чем 1,3 тыс. задержанных. Среди них, по словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывающие к насилию.