Вс, 9.12.2018
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  • Стало известно, кто может стать первым номером партии "Эстония 200" в Йыгевамаа и Тартумаа

Стало известно, кто может стать первым номером партии "Эстония 200" в Йыгевамаа и Тартумаа

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Логотип партии "Эстония 200". Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

На предстоящих в марте 2019 года выборах в Рийгикогу список новой партии "Эстония 200" в избирательном округе №9 (Йыгеваский и Тартуский уезды), скорее всего, возглавит старейшина волости Пейпсияэре Александр Широков, передает Rus.ERR.

"Разговоры об этом действительно велись, но окончательного решения внутри партии пока не было. Но не скрою, что я готов стать первым номером окружного списка", - сказал в воскресенье Широков корреспонденту портала rus.err.ee.

На парламентских выборах 2015 года Александр Широков замыкал список Центристской партии в этом же округе. Тогда он получил 1137 голосов, но для попадания в Рийгикогу этого не хватило.

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