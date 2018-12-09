Стало известно, кто может стать первым номером партии "Эстония 200" в Йыгевамаа и Тартумаа
9 декабря 2018, 16:21
На предстоящих в марте 2019 года выборах в Рийгикогу список новой партии "Эстония 200" в избирательном округе №9 (Йыгеваский и Тартуский уезды), скорее всего, возглавит старейшина волости Пейпсияэре Александр Широков, передает Rus.ERR.
"Разговоры об этом действительно велись, но окончательного решения внутри партии пока не было. Но не скрою, что я готов стать первым номером окружного списка", - сказал в воскресенье Широков корреспонденту портала rus.err.ee.
На парламентских выборах 2015 года Александр Широков замыкал список Центристской партии в этом же округе. Тогда он получил 1137 голосов, но для попадания в Рийгикогу этого не хватило.