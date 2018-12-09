Картина дня: акция протеста на площади Вабадузе, несуществующая больница под следствием и сбитый автомобилем ребенок

Галерея: противники миграционного соглашения устроили акцию протеста на площади Вабадузе

Неправительственная организация MTÜ Tark ja Terve Eesti проводит на площади Вабадузе в Таллинне митинг против миграционного соглашения ООН и за свободу слова. Акция протеста собрала сотни человек. Читайте далее...

Под следствие попала несуществующая больница

В отношении частной клиники Medita, собиравшейся расшириться из Тарту в Таллинн, начато уголовное производство. Как утверждается, причина расследования - больница, которой на самом деле не существует. Читайте далее...

Автомобиль сбил двухлетнего ребенка

В субботу в 17.48 рядом с театром Ванемуйне 27-летний водитель Renault Master начал ехать в сторону улицы Струве и наехал на двухлетнюю девочку, которая вышла из этой же машины и неожиданно забежала вперед. Читайте далее...

За смерть работника порта никто не будет наказан

Три с половиной года назад в Таллиннском пассажирском порту в результате обрушения причала погиб рабочий. Несмотря на то, что следствие обнаружило ошибку в проектировании и установке причала, по просьбе родственников погибшего Пахьяская окружная прокуратура закрыла дело две недели назад. Читайте далее...

Фото: эстонский киллер по прозвищу Мясник устроил настоящий маскарад, планируя убийство

Издание The Irish Sun опубликовало эксклюзивное фото эстонского наемного убийцы Имре Аракаса, который, изображая путешественника с рюкзаком, ходил по предполагаемому маршруту жертвы. Читайте далее...

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту Audi врезалась в грузовик

В воскресенье около 14 часов в Ярвамаа неподалеку от Анна легковой автомобиль Audi врезался в ехавший перед ним грузовик. Читайте далее...

На гала-вечере Colonna на благотворительность собрали рекордные 64 000 евро

В рамках благотворительного новогоднего гала-вечера Colonna в этом году была собрана рекордная сумма в размере 64 000 евро, которая будет направлена на поддержку инициированных Colonna благотворительных проектов, сообщает пресс-служба организации. В первую очередь, средства пойдут на покупку стабилизационного стола для преждевременно рожденных детей Родильного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы. Читайте далее...

Прокуратура не согласна с оправдательным приговором Рейна Килька

Отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком требует в Государственном суде Лыунаская окружная прокуратура. Читайте далее...

СМИ: Следователи по делу Скрипалей подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам

Британская полиция расследует возможную причастность России к смерти двух бизнесменов на территории Британии, совершенных до отравления Скрипалей в марте 2018 года, сообщает в воскресенье Интерфакс со ссылкой на "Сандэй таймс". Читайте далее...

Во Франции задержаны почти полторы тысячи "желтых жилетов"

Стражи порядка во Франции за субботу задержали 1385 участников акций протеста против правительства, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера. Читайте далее...