Жительница Эстонии отправилась в лес за грибами. Результат ее ошеломил

Заметим, что до этого в Эстонии уже несколько раз были достаточно сильные заморозки. Самым морозным было 29 ноября, когда температура воздуха, по данным вильяндиской станции погоды, упала до -9 градусов. Холоднее всего в этот день было в Йыгева: -13,3 градуса. Выпал и снег. А потом снова потеплело, и грибы вновь показались из-под белого покрова. Известные съедобные грибы, которые можно найти в лесу зимой - зимние опята. Они растут на живых и мертвых лиственных деревьях. Особенно много их в ивняках, пишет Sakala.

Опытный миколог Кууло Каламеэс рассказал Sakala, что неизвестно, какую температуру может выдержать зимний опенок, но пять-шесть градусов мороза точно его не убьют.

«Может быть, этот гриб выдержит и десять градусов мороза. Когда снова потеплеет, он продолжит расти и будет по-прежнему съедобен», - сказал Каламеэс. - Но, думаю, -20 - это уже чересчур. При такой температуре гриб погибнет, но специально за этим я не следил».

Жительница Каркси Рита Бергман отправилась в лес утром 8 декабря. «На грибной улов было бы грех жаловаться: семилитровое ведро заполнилось зимними опятами до отказа, - рассказала она. - Утром температура была чуть ниже нуля, поэтому грибы подмерзли, но от этого было еще лучше их собирать. У зимних опят клейкая шляпка, собирать их замерзшими проще».

Еще она нашла замерзшие осенние вешенки и лисички, а в паре мест, к ее удивлению, были подвишенники, некоторые она взяла с собой.

«За зимними опятами еще точно можно будет пойти. Было достаточно много совсем маленьких грибов, которые пока рано собирать, - сказала Бергманн. - У меня с собой не было лестницы, поэтому эти грибы еще остались на той высоте, до которой я не доставала. Если до Рождества не выпадет много снега, определенно стоит во время рождественского отпуска сходить за грибами».

Она добавила, что жареные зимние опята - наверное, самые вкусные грибы из всех, которые она пробовала.