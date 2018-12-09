"Вы - фашисты!" Иностранец атаковал митингующих на площади Вабадузе (видео)

На митинге против миграционного соглашения, проходившем на площади Вабадузе, некий немец с детской коляской попытался проехать мимо охранявших мероприятие людей с логотипом "Солдат Одина" и толкнул одного из фотографов, пишет Postimees.
На акции протеста, начавшейся в два часа, выступили представители ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Варро Вооглайд и Хенн Пыллуаас, предприниматель Мати Вяэртныу и многие другие. Основной посыл высказываний националистов: президент Керсти Кальюлайд должна подать в отставку, а партия премьер-министра (Центристская) предала Эстонию. При этом восхваляли министра юстиции ("Отечество") Урмаса Рейнсалу за то, что он против миграционного соглашения.
В какой-то момент к митингующим подошел мужчина с коляской, назвал их фашистами и попытался проехать с коляской через толпу. Члены националистического движения "Солдаты Одина", охранявшие мероприятие, попытались отвести мужчину подальше. Он оказал сопротивление, досталось оказавшемуся поблизости фотографу Матсу Ыуну.
"Это неслыханно. Человек просто подходит и толкает меня. Я вообще-то здесь совсем посторонний, не вхожу ни в какую партию и никак не связан с этим мероприятием", - сказал Ыун.
На площади были полицейские патрули, однако никого из стражей порядка не оказалось рядом во время конфликта. "Посреди бела дня на площади Вабадузе меня называют фашистом", - пожаловался полицейским Ыун. К тому моменту, когда подоспели полицейские, немец уже покинул площадь.