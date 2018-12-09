Вс, 9.12.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев

Опрос: о каких подарках на Рождество мечтают жители Эстонии?

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Üleval vasakult: Andrus Tiitus, Anne Kivi, Erika Ojandu ja Toomas Porro. All vasakult: Elor Ilmet, Maret Lina, Anu Laarmann, Kristel Miilen ja Mikk Mihkel Vaabel.

ФОТО: Elmo Riig, Marko Saarm, Dmitri Kotjuh, erakogu

Газета Sakala опросила людей разных профессий на тему того, что бы они хотели получить в подарок на Рождество.

Андрус Тийтус

ФОТО: Marko Saarm

Андрус Тийтус, 

командующий отрядом Кайтселийта "Сакала" 

Желание то же, что и в прошлом году: чтобы на Рождество был снег.

Ану Лаарманн

ФОТО: Marko Saarm

Ану Лаарманн,

директор музея Мыйзакюла

В моем нынешнем возрасте я бы сказала так: самое важное, чтобы на душе был покой и чтобы здоровье было в порядке. Это для меня лучший подарок. Время обычных подарков для меня закончилось. Но в душе я все еще ребенок и бесконечно радуюсь рождественской суете. Мне нравится город в праздничной подсветке и украшениях. Поэтому я не переживаю, если рождественские украшения появляются на улицах уже в начале ноября. Пусть будут, ведь эта рождественская пора так быстро проходит!

В этом году я решила насладиться Рождеством во всей его красе, но без подарков. Важно быть радостной и здоровой и чтобы вокруг были доброжелательные люди.

Микк Михкель Ваабель

ФОТО: Erakogu

Микк Михкель Ваабель,

проектный руководитель Cleveron

Самый большой рождественский подарок - встречи и совместное времяпрепровождение с друзьями, знакомыми и членами семьи, потому что время - самый ценный ресурс, который невозможно восстановить.

Анне Киви

ФОТО: Elmo Riig

Анне Киви, 

старший инспектор Департамента защиты памятников старины

На Рождество я бы хотела получить хорошие эмоции. Вещей вокруг нас безмерно много. Во время ремонта или переезда понимаешь, что бесполезное имущество - просто груз. Впечатления от поездок и походов - неважно, в нашем лесу или на далеком экзотическом острове - вот чего я жду и в новом году.

Как для чиновника Департамента защиты памятников старины для меня было бы большим подарком продвижение ремонта церквей. Если Дед Мороз подарит открытки с названиями Лалси, Сууре-Яани и Паулузе, он выполнит мое тайное желание. На самом деле, желаний намного больше, но все подарки Дед Мороз не сможет унести. Знаю, что владельцы памятников - молодцы и в ближайшие годы порадуют наши глаза и согреют сердца постройками, захоронениями, городищами и другими приведенными в порядок культурными ценностями. Нынешний Park Hotell в Вильянди был безнадежной мечтой, но все оказалось возможным. Может быть, жителям Вильянди преподнесут и другие подарки...

Элор Ильмет

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Элор Ильмет, 

начальник лесничества Вильяндимаа

Я бы хотел в подарок мир в лесу и белое Рождество. И, если можно еще загадать желание, то хорошую марафонную лыжню для любителей лыж.

Эрика Оянду

ФОТО: Elmo Riig

Эрика Оянду,

владелица похоронной службы Minoor

Я желаю, чтобы дом, дом и еще раз дом был отремонтирован! Чтобы то, что пока еще не готово, было доделано. Чтобы мой дом был уютным и всегда принимал меня, когда я туда прихожу.

Тоомас Порро

ФОТО: Marko Saarm

Тоомас Порро, 

директор Viljandi Veevärk

Для себя я бы хотел лыжи или коньки и прекрасную погоду для их использования. Но самое большое желание получить в подарок способность уменьшать проблемы и увеличивать радости. Этот подарок я бы подарил потом всем жителям Вильяндимаа.

Кристель Мийлен

ФОТО: Erakogu

Кристель Мийлен, 

директор Uku keskus

Лучший подарок на Рождество - мирное и радостное время, проведенное с близкими.

Марет Лина

ФОТО: Elmo Riig

Марет Лина, 

социальный педагог Выхмаской школы

Подарков не хочу. Все нужное есть, остальное сделаю сама. Поэтому желаю всем людям понимания, рассудительности  и жить по совести. Прекрасной рождественской поры и исполнения желаний!

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