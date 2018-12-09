Опрос: о каких подарках на Рождество мечтают жители Эстонии?

Газета Sakala опросила людей разных профессий на тему того, что бы они хотели получить в подарок на Рождество.
Андрус Тийтус,
командующий отрядом Кайтселийта "Сакала"
Желание то же, что и в прошлом году: чтобы на Рождество был снег.
Ану Лаарманн,
директор музея Мыйзакюла
В моем нынешнем возрасте я бы сказала так: самое важное, чтобы на душе был покой и чтобы здоровье было в порядке. Это для меня лучший подарок. Время обычных подарков для меня закончилось. Но в душе я все еще ребенок и бесконечно радуюсь рождественской суете. Мне нравится город в праздничной подсветке и украшениях. Поэтому я не переживаю, если рождественские украшения появляются на улицах уже в начале ноября. Пусть будут, ведь эта рождественская пора так быстро проходит!
В этом году я решила насладиться Рождеством во всей его красе, но без подарков. Важно быть радостной и здоровой и чтобы вокруг были доброжелательные люди.
Микк Михкель Ваабель,
проектный руководитель Cleveron
Самый большой рождественский подарок - встречи и совместное времяпрепровождение с друзьями, знакомыми и членами семьи, потому что время - самый ценный ресурс, который невозможно восстановить.
Анне Киви,
старший инспектор Департамента защиты памятников старины
На Рождество я бы хотела получить хорошие эмоции. Вещей вокруг нас безмерно много. Во время ремонта или переезда понимаешь, что бесполезное имущество - просто груз. Впечатления от поездок и походов - неважно, в нашем лесу или на далеком экзотическом острове - вот чего я жду и в новом году.
Как для чиновника Департамента защиты памятников старины для меня было бы большим подарком продвижение ремонта церквей. Если Дед Мороз подарит открытки с названиями Лалси, Сууре-Яани и Паулузе, он выполнит мое тайное желание. На самом деле, желаний намного больше, но все подарки Дед Мороз не сможет унести. Знаю, что владельцы памятников - молодцы и в ближайшие годы порадуют наши глаза и согреют сердца постройками, захоронениями, городищами и другими приведенными в порядок культурными ценностями. Нынешний Park Hotell в Вильянди был безнадежной мечтой, но все оказалось возможным. Может быть, жителям Вильянди преподнесут и другие подарки...
Элор Ильмет,
начальник лесничества Вильяндимаа
Я бы хотел в подарок мир в лесу и белое Рождество. И, если можно еще загадать желание, то хорошую марафонную лыжню для любителей лыж.
Эрика Оянду,
владелица похоронной службы Minoor
Я желаю, чтобы дом, дом и еще раз дом был отремонтирован! Чтобы то, что пока еще не готово, было доделано. Чтобы мой дом был уютным и всегда принимал меня, когда я туда прихожу.
Тоомас Порро,
директор Viljandi Veevärk
Для себя я бы хотел лыжи или коньки и прекрасную погоду для их использования. Но самое большое желание получить в подарок способность уменьшать проблемы и увеличивать радости. Этот подарок я бы подарил потом всем жителям Вильяндимаа.
Кристель Мийлен,
директор Uku keskus
Лучший подарок на Рождество - мирное и радостное время, проведенное с близкими.
Марет Лина,
социальный педагог Выхмаской школы
Подарков не хочу. Все нужное есть, остальное сделаю сама. Поэтому желаю всем людям понимания, рассудительности и жить по совести. Прекрасной рождественской поры и исполнения желаний!