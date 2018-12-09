Лучший тренер Эстонии - Сергей Францев, игрок - Рагнар Клаван

Лучшим тренером (в этой номинации полагается приз имени Альберта Волльрата) стал российский наставник "Нымме Калью" Сергей Францев. Россиянин привел к "Калью" ко второму золоту в истории клуба, а за свою карьеру в Эстонии, тренер, возглавлявший также и "Калев" из Силламяэ собрал медали всех достоинств.

В шестой раз и пятый раз подряд лучшим игроком Эстонии стал Рагнар Клаван, выступающий за итальянский "Кальяри". Клаван повторил рекорд Марта Поома по количеству титулов "Игрок года Эстонии". В тройку призеров вошли также Йоонас Тамм из норвежского "Сарпсборга" и Кароль Метс из голландской "Бреды".