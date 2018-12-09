В деле об убийстве спасателя появилась новая информация. Подозреваемые взяты под стражу

Начиная с раннего утра субботы полиция и прокуратура занималась сбором и анализом данных, после чего задержанным было предъявлено подозрение.

"Сейчас вскрылись дополнительные обстоятельства, на основании которых сегодня утром мы предъявили подозрение 33-летнему мужчине в связи с нападением на Таллиннской улице по подозрению в попытке убийства. В убийстве 52-летнего мужчины, произошедшем на улице Торни, мы подозреваем задержанного вчера 31-летнего мужчину", - сказал прокурор Райнер Амур.

Жизнь пострадавшего на Таллиннской улице 39-летнего мужчины сейчас вне опасности, он восстанавливается.

Расследование продолжается, в интересах следствия полиция не может раскрывать выяснившиеся обстоятельства.

Конфликт в центре Курессааре произошел в ночь на субботу. По предварительным данным, двое пьяных мужчин бродили по городу, и около одного из баров во время словесной перепалки 33-летний мужчинa ранил острым металлическим предметом 39-летнего мужчину, который пострадал.

Пьяные скрылись с места происшествия, по дороге разбив окно одного из баров, мимо которого проходили. Из дома на шум вышел сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус, между ним и пьяным началась словесная перепалка, во время которой 31-летний мужчина ударил ножом 52-летнего Каллавуса и причинил ему настолько тяжелое ранение, что Каллавус погиб на месте происшествия.