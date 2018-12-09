Пропал 74-летний мужчина. Его жизнь может быть в опасности

Когда Юло вышел из дома по уходу, на нем была сине-белая клетчатая рубашка, джинсы и черные зимние сапоги. Мужчина передвигается с трудом, хромает, его правая рука в гипсе. У Юло короткие седые волосы.

«По словам персонала больницы, у Юло дефект зрения, он ушел из дома по уходу лишь в домашней одежде, поэтому без быстрой посторонней помощи он может оказаться в опасности», - сообщил глава Пайдеского полицейского участка Вальдур Мыттус.

У Юло нет с собой телефона, сегодня вечером около пяти часов он еще находился на территории дома по уходу, но после этого его не смогли найти ни в учреждении, ни в окрестностях.

Сотрудники дома по уходу и полицейские обыскивали окрестности в течение последних часов и проверили возможные пути, куда мог направиться Юло. Однако это не принесло результатов, поиски продолжаются.