Пропал 74-летний мужчина. Его жизнь может быть в опасности

Полиция разыскивает 74-летнего Юло, который сегодня утром ушел из дома по уходу в Тюри и не вернулся. У Юло дефект зрения, поэтому, передвигаясь один, он может подвергнуться в опасности.
Когда Юло вышел из дома по уходу, на нем была сине-белая клетчатая рубашка, джинсы и черные зимние сапоги. Мужчина передвигается с трудом, хромает, его правая рука в гипсе. У Юло короткие седые волосы.
«По словам персонала больницы, у Юло дефект зрения, он ушел из дома по уходу лишь в домашней одежде, поэтому без быстрой посторонней помощи он может оказаться в опасности», - сообщил глава Пайдеского полицейского участка Вальдур Мыттус.
У Юло нет с собой телефона, сегодня вечером около пяти часов он еще находился на территории дома по уходу, но после этого его не смогли найти ни в учреждении, ни в окрестностях.
Сотрудники дома по уходу и полицейские обыскивали окрестности в течение последних часов и проверили возможные пути, куда мог направиться Юло. Однако это не принесло результатов, поиски продолжаются.
Если вы заметите соответствующего описанию человека или видели его сегодня после 17 часов, сообщите об этом по номеру 112.