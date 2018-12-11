Вопрос читателя: обязан ли работодатель предоставить на рождественской неделе пять выходных?

В этом году рождественские праздники выпадают на будние дни, то есть по закону дни с 24 по 26 декабря - понедельник, вторник и среда должны быть выходными. Прибавим к этому субботу и воскресенье, и получится целых пять свободных дней. Но как обстоят дела с выходными у людей, работающих по сменам? В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница Светлана, попросившая прояснить этот вопрос.
«Я работаю по сменам, и на рождественской неделе у меня стоит четыре рабочих дня: понедельник (24.12), четверг (28.12) и суббота и воскресенье (29 и 30.12). Законно ли это, и как работодатель должен компенсировать отсутствие выходных?» - спрашивает она.
Смущает Светлану и то, что работает она только в один государственный праздник - 24 декабря, а смены в остальные праздничные дни - 25 и 26 как бы переносятся на субботу и воскресенье.
«За работу в государственные праздники полагается двойная оплата. 24-е мне компенсируют, но те два дня, которые мне поставили на субботу и воскресенье, мне не возместят, потому что 29 и 30 государственных праздников нет. Получается, я останусь без компенсации и при этом мне придется работать на два дня больше», - беспокоится читательница.
Ситуацию комментирует юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:
«В этом году рождественские праздники действительно выпадают на понедельник, вторник и среду, что для людей, работающих по обычному рабочему времени, как правило, означает свободные дни. Это значит, что сотрудник, ежедневно работающий с понедельника по пятницу по восемь часов, работает на рождественской неделе только в четверг (27.12) и в пятницу (28.12).
Если между работником и работодателем есть договоренность о суммарном учете рабочего времени, то ситуация может быть иной. Суммарный учет применяется в том случае, если рабочее время сотрудника в соответствии с характером трудовых отношений или организацией труда распределяется неравномерно, то есть рабочее время сотрудника в недельном и месячном разрезе может различаться. В таком случае организация труда происходит на основании графика.
При суммарном учете рабочего времени 24, 25 и 26 декабря могут и не быть свободными днями. В случае суммарного учета работодатель распределяет рабочее время с помощью графика и, в соответствии с потребностями предприятия, работодатель может назначить рабочими днями и 24-26 декабря. В то же время на основании суммарного учета рабочими днями могут быть суббота и воскресенье.
Если работник работает в праздники или на выходных, он может получить положенные свободные дни в любое другое время, которое обозначено в графике.
Для того, чтобы работодатель мог привлечь сотрудника к работе на выходных или во время праздников, не нужно спрашивать согласия работника, поскольку законом не установлено, что сотрудник не может работать в эти дни.
Работодатель составляет график, следя за соблюдением установленным законом требований по ограничению рабочего времени и времени отдыха.
Согласно пункту 1 ст. 46 Закона о трудовом договоре, временное ограничение за семидневный промежуток в среднем составляет 48 часов. Это означает, что работник за семь дней не может работать больше, чем 48 часов. Кроме того, работник должен ежедневно отдыхать по меньшей мере 11 часов подряд, что означает, что максимально за 24-часовой промежуток работник может работать 13 часов. В случае суммарного учета рабочего времени еженедельно или в течение семи дней работнику должны быть обеспечены 36 часов отдыха подряд.
Таким образом, приведенная читательницей ситуация, когда сотрудник должен по графику работать 24, 28, 29 и 30 декабря, законна. Несмотря на то, что еженедельное время отдыха предоставляется в субботу и воскресенье, в случае с суммарным учетом рабочего времени, в графике могут стоять другие дни, когда работникам предоставят еженедельный отдых (например, четверг или пятница). В ситуации читательницы она может отдыхать и использовать еженедельный отдых 25, 26 и 27 декабря, это означает, что еженедельное время отдыха 36 часов подряд работнику гарантировано.
Если работник работает во время праздников, то есть 24, 25 и/или 26 декабря, то работодатель должен выплатить ему компенсацию. Согласно пункту 2 статьи 45 Закона о трудовом договоре, за работу в государственный праздник выплачивается двойная плата. Законом не предусматривается предоставление дополнительного свободного времени, но стороны, согласно 3 пункту 45 статьи, могут отдельно об этом договориться. В таком случае сотрудник получит за работу в госпраздник обычную плату, а затем выходной, который будет учитываться как рабочий день и за который также предполагается обычная заработная плата.
Итак, сотруднику, работающему на основании суммарного учета рабочего времени, не запрещено работать в праздники, если соблюдается общее ограничение рабочего времени и сотруднику обеспечен ежедневный и еженедельный отдых. Если сотрудник работает 24, 25 и 26 декабря, ему за работу в эти дни должны выплатить двойную заработную плату или по договоренности компенсировать дополнительным свободным временем».
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