Вопрос читателя: обязан ли работодатель предоставить на рождественской неделе пять выходных?

«Я работаю по сменам, и на рождественской неделе у меня стоит четыре рабочих дня: понедельник (24.12), четверг (28.12) и суббота и воскресенье (29 и 30.12). Законно ли это, и как работодатель должен компенсировать отсутствие выходных?» - спрашивает она.

Смущает Светлану и то, что работает она только в один государственный праздник - 24 декабря, а смены в остальные праздничные дни - 25 и 26 как бы переносятся на субботу и воскресенье.

«За работу в государственные праздники полагается двойная оплата. 24-е мне компенсируют, но те два дня, которые мне поставили на субботу и воскресенье, мне не возместят, потому что 29 и 30 государственных праздников нет. Получается, я останусь без компенсации и при этом мне придется работать на два дня больше», - беспокоится читательница.

Ситуацию комментирует юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:

«В этом году рождественские праздники действительно выпадают на понедельник, вторник и среду, что для людей, работающих по обычному рабочему времени, как правило, означает свободные дни. Это значит, что сотрудник, ежедневно работающий с понедельника по пятницу по восемь часов, работает на рождественской неделе только в четверг (27.12) и в пятницу (28.12).

Если между работником и работодателем есть договоренность о суммарном учете рабочего времени, то ситуация может быть иной. Суммарный учет применяется в том случае, если рабочее время сотрудника в соответствии с характером трудовых отношений или организацией труда распределяется неравномерно, то есть рабочее время сотрудника в недельном и месячном разрезе может различаться. В таком случае организация труда происходит на основании графика.

При суммарном учете рабочего времени 24, 25 и 26 декабря могут и не быть свободными днями. В случае суммарного учета работодатель распределяет рабочее время с помощью графика и, в соответствии с потребностями предприятия, работодатель может назначить рабочими днями и 24-26 декабря. В то же время на основании суммарного учета рабочими днями могут быть суббота и воскресенье.

Если работник работает в праздники или на выходных, он может получить положенные свободные дни в любое другое время, которое обозначено в графике.

Для того, чтобы работодатель мог привлечь сотрудника к работе на выходных или во время праздников, не нужно спрашивать согласия работника, поскольку законом не установлено, что сотрудник не может работать в эти дни.

Работодатель составляет график, следя за соблюдением установленным законом требований по ограничению рабочего времени и времени отдыха.