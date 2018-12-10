Спортсменка сборной России погибла в ванной

По информации издания, 8 декабря спортсменка пошла в ванную с мобильным телефоном, где поставила его заряжаться. В какой-то момент устройство упало в воду и девушку ударило током, из-за чего она погибла. Это предварительная версия, поскольку вскрытие тела, по результатам которого должна быть установлена причина смерти, еще не проведено.