Футбольных чиновников обвинили в надругательствах над женской сборной

В британском The Guardian сообщили о случаях сексуального насилия над футболистками национальной команды Афганистана со стороны спортивных чиновников. В частности, президента AFF Карима.

По словам бывшей главы департамента женского футбола Халиды Попал, чиновники были готовы платить за молчание футболисток и оказывали физическое давление на несогласных. Сама Попал вынуждена была покинуть Афганистан.