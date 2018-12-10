Неоплаченный счет за вывоз мусора обернулся огромными проблемами

В прошлом году проживающий в столичном районе Хааберсти 61-летний пенсионер Рейн решил продать свой дом. До переезда он расторгнул договор с предприятием, вывозившим мусор. О том, чем это все обернется, Рейн и представить себе не мог. «Это просто невероятно!» - сказал он.

Через три месяца после переезда, в апреле 2017 года, на рабочую почту супруги Рейна пришло письмо от инкассо.

По словам Рейна, он понятия не имел, как такой могло произойти, поскольку в договоре были указаны лишь его контактные данные, включая адрес электронной почты, но ему письма не приходили.

Инкассо-фирма требовала, чтобы Рейн оплатил счет за вывоз мусора, а заодно и услуги предприятия, занимавшегося возвратом долга.

Клиенты Eesti Keskkonnateenused и раньше жаловались, что предприятие любит прибегать к помощи инкассо, но глава фирмы Арго Лууде опроверг это заявление. «В случае образовании долга мы отправляет клиенту не менее двух извещений», - пояснил он.

«Выяснилось, что сообщения отправляли на мою рабочую электронную почту, хотя в договоре стоял мой личный адрес. Но я не пользовался рабочим ящиком, так как вышел на пенсию», - пояснил Рейн.

Пенсионер обратился за помощью в Комиссию по разрешению потребительских споров, которая в октябре прошлого года решила, что инкассо не имеет права требовать оплаты долга, поскольку извещения отправлялись по неправильному адресу.

Рейн решил, что на этом все и закончится. Но в ноябре ему позвонил адвокат Леннарт Оя из адвокатского бюро Eversheds Sutherland Ots & Co. По его словам, предприятие Eesti Keskkonnateenused намерено обратиться в суд, если долг не будет оплачен. Рейн решил, что не будет ничего платить, так как у него на руках есть решение Департамента защиты прав потребителей.

Вскоре он получил письмо с судебным иском. С пенсионера требовали уже девять евро — неоплаченный счет в четыре евро, к которым добавились еще пять за взыскание долга.

Пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда сообщила, что если предприятие не согласно с решением департамента, оно имеет право обратиться в суд. Так в этом случае и произошло. В то же время фирмы редко прибегают к помощи суда для взыскания столь небольшого долга.

Глава Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде и сам признал, что случай этот необычный. «Обычно наши требования редко доходят до суда, да и то, когда сумма долга большая», - признал он. В то же время предприятие сочло, что поступило правильно, так как не хотело, чтобы решение Департамента защиты прав потребителей создало бы прецедент.

«Нас бы добавили в черный список, но это было бы неправильно», - подчеркнул он.

Утомленный разбирательствами Рейн через пять дней оплатил указанную в иске сумму.

Но на этом его злоключения не закончились. Оказалось, что расходы Eesti Keskkonnateenused на адвокатов составили 1370 евро, которые предстояло оплатить Рейну. Да и сам пенсионер потратил 200 евро на услуги юриста.

Леннарт Оя объяснил, что вне зависимости от сумму иска адвокату приходится выполнить примерно одинаковый объем работы, поэтому и сложилась ситуация, когда судебные расходы оказались в сотни раз больше суммы долга.

«Адвокат не может закрыть глаза на судебные расходы лишь потому, что сумма долга столь незначительна», - сказал он.

В настоящее время доход Рейна составляет около 380 евро, поэтому для него выплата такой суммы является проблематичной.

Сначала Харьюский уездный суд решил, что стороны должны сами понесенные расходы, так как неразумно требовать оплаты судебные издержек в в сотни раз превышающих сумму долга. Предприятие обжаловало данное решение в окружном суде, который постановил, что Рейн все-таки должен оплатить все расходы.

Сумма, которую придется вернуть Рейну, пока неизвестна, так как адвокаты еще ведут подсчеты.

Лууде сообщил, что данный случай не является рекордом, так как один раз неоплаченный счет в шесть евро обернулся для дорожника выплатой судебных расходов в 6000 евро.