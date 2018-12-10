Кристина Каллас приостановила работу в Нарвском колледже ТУ
10 декабря 2018, 9:10
Ставшая председателем партии "Ээсти 200" директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас до 10 марта приостановила свою работу в вузе.
"До 16 декабря я нахожусь в отпуске, а затем до 10 марта моя работа в колледже будет приостановлена", - сообщила Каллас корреспонденту портала rus.err.ee.
Партия "Ээсти 200" была официально зарегистрирована 16 ноября. Ее председателем на безальтернативной основе избрали Кристину Каллас.
На предстоящих в марте 2019 года новая партия надеется получить 15% голосов.