Пн, 10.12.2018
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Кристина Каллас приостановила работу в Нарвском колледже ТУ

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Кристина Каллас.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ставшая председателем партии "Ээсти 200" директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас до 10 марта приостановила свою работу в вузе.

"До 16 декабря я нахожусь в отпуске, а затем до 10 марта моя работа в колледже будет приостановлена", - сообщила Каллас корреспонденту портала rus.err.ee.

Партия "Ээсти 200" была официально зарегистрирована 16 ноября. Ее председателем на безальтернативной основе избрали Кристину Каллас.

На предстоящих в марте 2019 года новая партия надеется получить 15% голосов.

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