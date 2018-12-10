После активизации прокремлевских Twitter-аккаунтов Франция начала расследовать причастность России к протестам в стране

При этом оно ссылается на данные Альянса за обеспечение демократии, являющегося подразделением Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF) и занимающегося мониторингом прокремлевских аккаунтов и другой пропагандистской активности РФ, пишет DW.com.

В последнюю неделю фокус сместился на Францию

Как отмечает далее агентство, как правило, на данных аккаунтах размещаются посты о США и Великобритании. Однако на протяжении по меньшей мере недели их внимание было сфокусировано на французских протестах, отмечает эксперт альянса в области соцсетей Брет Шейфер. "Это довольно явный признак наличия заинтересованности в раздувании конфликта" в глазах аудитории за пределами Франции, уверен он.

При этом, по данным Bloomberg, основной темой недавних твитов, публиковавшихся на прокремлевских аккаунтах, было утверждение, что французские правоохранительные органы находятся на грани мятежа. Эта гипотеза, не подкрепленная фактами, напоминает другие кампании Кремля по дезинформации, которые были направлены на рост недоверия к западным правительствам, указал далее эксперт.

Аккаунты продвигают контент "Спутника" и RT

Большая часть продвигаемого данными аккаунтами контента - материалы российских государственных СМИ, включая новостной сайт "Спутник", телекомпанию Russia Today, а также принадлежащее ей агентство Ruptly. Данные СМИ уделяют пристальное внимание французскому кризису, отмечает Bloomberg. В последние дни "Спутник" и RT сообщили о том, что большинство французских полицейских уже не поддерживают президента страны Эмманюэля Макрона и перешли на сторону протестующих. При этом они сослались на представителей двух небольших полицейских объединений.

Кроме того, данные СМИ показали видео, снятое в городе По на юго-западе Франции и показывающее, как полицейские сняли свои шлемы. Данный жест был расценен "Спутником" и RT как знак солидарности полиции с протестующими. Между тем местная полиция и присутствовавшие на месте журналисты заявили, что такая интерпретация некорректна. В действительности некоторые полицейские сняли шлемы на короткое время, чтобы поговорить с участниками протестной акции, и затем вновь их надели, говорится далее в материале Bloomberg.

125 тысяч участников

В ходе масштабных антиправительственных протестов во Франции 8 декабря были задержаны 1723 человека, 1220 из них отправлены под стражу. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.