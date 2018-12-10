ФИФА готовит реформу чемпионатов мира
10 декабря 2018, 9:43
В Париже состоялось первое заседание рабочей группы во главе с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций (по аналогии с Лигой наций УЕФА) и реформирования клубного чемпионата мира, передает sports.ru.
Рабочей группе поручено рассмотреть технические и спортивные вопросы, касающиеся двух турниров, а именно:
– обновленный клубный чемпионат мира – календарь, формат, число команд-участниц, распределение путевок;
– всемирная Лига наций – календарь, формат, влияние турнира на квалификационные матчи в региональных конфедерациях.
Рабочая группа представит соответствующие предложения на очередном заседании совета ФИФА, который пройдет 15 марта 2019 года в Майами.