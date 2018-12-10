ФИФА готовит реформу чемпионатов мира

В Париже состоялось первое заседание рабочей группы во главе с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций (по аналогии с Лигой наций УЕФА) и реформирования клубного чемпионата мира, передает sports.ru.