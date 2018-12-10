Пн, 10.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

ФИФА готовит реформу чемпионатов мира

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

FIFA president Gianni Infantino.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik / Scanpix

В Париже состоялось первое заседание рабочей группы во главе с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций (по аналогии с Лигой наций УЕФА) и реформирования клубного чемпионата мира, передает sports.ru.

Рабочей группе поручено рассмотреть технические и спортивные вопросы, касающиеся двух турниров, а именно:

– обновленный клубный чемпионат мира – календарь, формат, число команд-участниц, распределение путевок;

– всемирная Лига наций – календарь, формат, влияние турнира на квалификационные матчи в региональных конфедерациях.

Рабочая группа представит соответствующие предложения на очередном заседании совета ФИФА, который пройдет 15 марта 2019 года в Майами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ