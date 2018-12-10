Стевена-Христо Эвестуса в прокуратуре может сменить Таави Перн

Перн родился в 1982 году. В 2004 году окончил юридический факультет Тартуского университета, а в 2015-м возглавил Пыхьяскую окружную прокуратуру.

Выступавший обвинителем по многим важным делам госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сообщил о своем уходе из прокуратуры 3 декабря, объяснив это усталостью от работы, которой он посвятил последние 16 лет.