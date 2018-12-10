Стевена-Христо Эвестуса в прокуратуре может сменить Таави Перн
10 декабря 2018, 9:54
Должность уходящего в отставку ведущего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса может занять ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Таави Перн, пишет Postimees.
Пресс-секретарь госпрокуратуры Каарель Каллас подтвердил Postimees, что генеральный прокурор Лавли Перлинг внесла предложение о назначении Перна министру юстиции Урмасу Рейнсалу.
Перн родился в 1982 году. В 2004 году окончил юридический факультет Тартуского университета, а в 2015-м возглавил Пыхьяскую окружную прокуратуру.
Выступавший обвинителем по многим важным делам госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сообщил о своем уходе из прокуратуры 3 декабря, объяснив это усталостью от работы, которой он посвятил последние 16 лет.