Пн, 10.12.2018
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Стевена-Христо Эвестуса в прокуратуре может сменить Таави Перн

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Таави Перн.

ФОТО: Liis Treimann

Должность уходящего в отставку ведущего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса может занять ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Таави Перн, пишет Postimees.

Пресс-секретарь госпрокуратуры Каарель Каллас подтвердил Postimees, что генеральный прокурор Лавли Перлинг внесла предложение о назначении Перна министру юстиции Урмасу Рейнсалу.

Перн родился в 1982 году. В 2004 году окончил юридический факультет Тартуского университета, а в 2015-м возглавил Пыхьяскую окружную прокуратуру.

Выступавший обвинителем по многим важным делам госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сообщил о своем уходе из прокуратуры 3 декабря, объяснив это усталостью от работы, которой он посвятил последние 16 лет.

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