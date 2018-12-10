Борьба за достойный уход отца из жизни. «Эти санитары утратили человечность».

Больница: нам очень жаль

Мерике Йохансон. PERH

Руководитель клиники последующего лечения Северо-Эстонской региональной больницы Мерике Йохансон говорит, что больница изучает данный случай задним числом.

«Нам очень жаль, что у кого-то возник такой неприятный опыт из-за нас. Очень жаль и то, что эти проблемы не дошли до нас, и родственники пациента не рассказали о проблемах тогда, когда их можно было решить»,- сказала она.

Больница просит пациентов и их родственников сразу сообщать обо всех проблемах руководству клиники или обращаться в службу по надзору за качеством больницы. Это можно сделать в виде электронного письма, заполнив форму на сайте или по телефону. РМ