Борьба за достойный уход отца из жизни. «Эти санитары утратили человечность».

«Потопала сама в кабинет, в котором были пластыри, кремы и простыни. Попросила мазь для пролежней, два больших пластыря и бумагу. Я была словно их работник»,- рассказала Postimees читательница.
Мать двоих детей Марге Ийдел (41) говорит, что сделала для своего отца (умер в 69 лет) все, что может сделать любая дочь. Это не была борьба за то, чтобы любой ценой продлить жизнь отца еще на один день. Это была борьба за то, чтобы он мог уйти достойно.
История ухода Раймо началась, как и многие другие аналогичные истории: первая остановка на операционном столе, промежуточная остановка в больнице и конечная в больнице по последующему лечению. Для Марге и ее семьи все это продолжалось четыре месяца. В течение этого времени она ходила к отцу, за редким исключением, каждый день.
В результате операции на сердце у Раймо отказали почк, и через день ему было необходимо делать почечно-заместительную терапию. Это означает, что во время процедуры из кровообращения удаляли ядовитые остаточные вещества и жидкость. Кроме того, в легких собралась вода, которую нужно было убрать, чтобы облегчить дыхание. Для этого его поместили в Хийскую больницу последующего лечения Северо-Эстонской региональной больницы.
Больничная среда была Раймо знакома. Четыре десятка лет он работал в Пельгулиннаском роддоме сантехником. Повар той же больницы стала его женой. 41 годовщину свадьбы Кюлли и Раймо отметили в Хийу. Светло-желтый обязательный защитный халат напомнил пожилой паре свадебное платье. Вид из палаты номер 10 открывался на диаконическую больницу.
«Я была готова продать квартиру, чтобы найти отцу платное место в Таллинне. Отец так много дал нашей семье. Однако частные клиники не проводят почечно-заместительную терапию»,- говорит Марге.
Первый вызов: из-за почечной недостаточности ноги Раймо начали отекать. «Ноги были ужасными, из гноящихся ран текла вода. Полы были сырые. Поэтому отца закрыли на карантин, и для посещения нужно было надевать защитный халат, маску на лицо и резиновые перчатки. Но маскировались в основном только мы. Раздатчики пищи и санитары правила игнорировали»,- вспоминает дочь.
Покупала больнице медицинские приспособления
Поскольку отекшие ноги в обычные носки не влезали, Марге заказала сшить специальные. В результате постоянного лежания в постели, Раймо уже не мог самостоятельно поднимать ноги. И этому семья нашла решение. Брат Марге построил агрегат с петлей, в которую можно было засунуть ногу и таким образом ее поднять.
Следующей напастью стали пролежни. Марге говорит, что их нужно было каждый день чистить и смазывать мазью, но отцу в кровать просто положили пленку, чтобы не пачкать белье: «Пижамные штаны сняли и надели длинную рубашку. Отец был крупным мужчиной, весил 115 килограммов, это сделали, чтобы было проще обрабатывать пролежни. Поскольку пролежнями он лежал на пленке, они начали кровоточить и пахнуть».
Поэтому Марге начала сама чистить пролежни. Она рассказывает, как по ночам изучала, что означает пролежень первой, второй и третьей степени. Она купила пластыри от пролежней, которые стоили 50-60 евро за штуку. Всего вместе с братом они купили их на 300 евро. Марге сказали, что пластыри действительно хорошие, но не у каждой больницы есть на них деньги.
В один из дней перед ней открылась картина, которую она не может забыть. У Раймо случился понос, и он сидел в собственных испражнениях: «Это явно продолжалось долгое время, поскольку все, чего удалось добиться в лечении пролежней, пошло прахом. Все было грязным, раны кровоточили, запах был ужасным. Я сидела в ногах у отца и плакала»,
Марге очень разозлилась. Она пошла в комнату персонала и сквозь слезы спросила, кто отвечает за пациента, находящегося в десятой палате? «Медсестры и санитары развалились на диване, уткнувшись носами в телефоны. Я объяснила, что вся моя работа вылетела в трубу. После чего выгнала их из палаты и попросила чистящие средства»,- рассказала она.
Последующие недоразумения персонал по уходу пытался предотвратить тем, что надел на Раймо подгузник и приказал ходить в него. По словам Марге, отец ни разу этого не сделал, все время ждал прихода дочери.
«Я сразу сказала работникам: учитывайте то, что я буду приходить сюда каждый день. Они и старались делать больше. Но будем честны, мы таскали им разные приятности, мама испекла на женский день крендель. Денег не предлагали ни разу. Знаю, что у них тяжелая работа, и честь тем, у кого вообще получается ее выполнять»,- говорит Марге.
Кроме проблем с туалетом, ежедневной рутиной дочери стала прачечная, уборка палаты и установка подушек-одеял таким образом, чтобы Раймо не приходилось просить о помощи. Она купила в Хийу резиновые перчатки и емкости, чтобы можно было делать самое элементарное – мыть отцу руки.
Два раза в месяц они устраивали помывочный день: «Раздевала отца в палате, заворачивала его в теплое одеяло и везла через коридор в душевую комнату. Надевала резиновый костюм и резиновые сапоги»,- вспоминает Марге.
Больница: нам очень жаль
Мерике Йохансон.
PERH
Руководитель клиники последующего лечения Северо-Эстонской региональной больницы Мерике Йохансон говорит, что больница изучает данный случай задним числом.
«Нам очень жаль, что у кого-то возник такой неприятный опыт из-за нас. Очень жаль и то, что эти проблемы не дошли до нас, и родственники пациента не рассказали о проблемах тогда, когда их можно было решить»,- сказала она.
Больница просит пациентов и их родственников сразу сообщать обо всех проблемах руководству клиники или обращаться в службу по надзору за качеством больницы. Это можно сделать в виде электронного письма, заполнив форму на сайте или по телефону. РМ
Из-за химических средств для очистки, кожа Раймо была сухой и шелушилась. Марге смазывала ее кремом. Она описывает, как во время смены постельного белья по всей палате летали хлопья кожи: «Он просто был весь сухой. Причиной этому была и процедура, в ходе которой из него выкачивали воду». Руки самой Марге от постоянной дезинфекции были в ранках, а кончики пальцев кровоточили.
Работник по уходу, обученный Google
Методы по уходу за отцом, в том числе для того, чтобы поднимать 115-килограммового мужчину, Марге нашла сама: «По вечерам, когда укладывала спать своего годовалого ребенка, я по два часа гуглила. Просматривалась все болезни, которые были у отца, что они из себя представляют. Доктор Гугль все же чудесная вещь».
В Хийу у Марге спросили, есть ли у нее медицинское образование. Это натолкнуло ее на мысль. Когда младший ребенок станет постарше – через пару лет – Марге планирует пойти учиться на медсестру или социального работника: «Есть очень хорошие санитары. В Мустамяэ была одна, которая называла моего отца Лучиком солнца. Я помогала отцу там ходить, а она нам сопереживала».
«Эти старые санитары утратили человечность,- называет Марге, по ее словам, главное проблемное место клиники. – У меня возникло желание подойти к другим пациентам, чтобы поговорить с ними минут десять. Спросить, как у них дела, или прочесть какую-то новость. Мы принесли отцу телевизор и радио, но у других не было ничего этого».
Раймо умер в марте этого года. В тот день, когда подошел к концу максимальный срок пребывания в учреждении последующего лечения (два месяца), и его повезли в Мустамяэ на обследования: «Отец меня спас. Он видел, что я устала, он тоже устал».
Марге говорит, что не хочет создавать проблем клинике, но надеется, что если расскажет эту историю, что-то может улучшиться: «Я только хочу, чтобы те, кто проводит там свои последние дни, смогли сделать это достойно. Чтобы они ушли так, будто у них все хорошо».
Призыв: поделитесь своим опытом
Достойный уход из жизни – это все более растущая проблема общества, с которой в меньшей или большей степени сталкивает на своем пути каждый. Postimees хотел бы обсудить эту тему.
Если вы знаете кого-то кто хочет рассказать свою историю по теме последующего лечения, сестринской помощи или об уходе, или сами хотите поделиться наболевшим, пожалуйста, напишите по адресу kadri.kuulpak@postimees.ee.
РМ