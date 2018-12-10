Пн, 10.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
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Истребители союзников проведут тренировочные полеты над Эстонией

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Hävitajad Eurofighter.

ФОТО: Andrew Winning

На начинающейся рабочей неделе дислоцированное в Эмари подразделение ВВС Германии совершит над Эстонией тренировочные полеты на истребителях Eurofighter.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил Генштаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

Второе участвующее в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве, где португальское подразделение сменилось бельгийским, использующим четыре истребителя F-16.

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