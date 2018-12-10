Загадка финнов: настоящие резиновые сапоги NOKIAN!

Преимущества: Очень высокая прочность и износостойкость.

Очень хорошая устойчивость к холоду (до –40°C), при том резиновые сапоги не становятся твёрдыми, хрупкими или скользкими.

Мягкие и эластичные - не давят на ногу, если садиться на корточки.

Более 200 патентованных резиновых смесей для резиновых сапог, предназначенных для разных условии (стойкие к холоду, жаре, для сельхозработ, для бетонных работ итд).

Стабилизатор в подошве держит ногу на месте, уменьшает возможность вывиха.

Уплотнители в нужных местах: уплотнители в носовой и пяточной части добавляют прочности там, где бывает больше всего трения.

Функциональность: некоторые модели снабжены подкладкой Outlast, созданной NASA, которая сохраняет тепло, но не даёт перегреться.

снабжены подкладкой Outlast, созданной NASA, которая сохраняет тепло, но не даёт перегреться. Зимние резиновые сапоги снабжены защитой от снега, удаляемой подкладкой из войлока, возможностью прикрепления к лыжам итп. T

Удобные и очень хорошо сидят: Колодки, разработанные самой фирмой NOKIAN, которые учитывают физиологические особенности северных народов (например, ширина колодки).

Качественная и аккуратная финская ручная работа - резиновые сапоги NOKIAN изготовлены вручную из 20-40 разных частей.

Нескользящий узор на подошве. Недостатки: Цена выше по сравнению с дешёвыми PVC-сапогами.

Преимущества: Дешёвая цена и мало содержания. Недостатки - Не натуральный материал, а пластик, от которого со временем отделяются пластификаторы (особенно под UV-излучением), из-за чего сапог становиться жёстким и хрупким (может треснуть при сгибании). Плохая износостойкость.

Не переносят холод, становятся более жёсткими, хрупкими и могут потрескаться.

Скользкие в холодную погоду - падение температуры воздуха делает материал жёстким и сапоги становятся скользкими.

Отлитый цельным куском сапог изготовлен из одного материала со всех сторон. Износостойкость требует специфического подхода к каждой части сапога. Например, подошва изготовляется из более плотного материала с другим составом, а бока - тоньше итд. Так как на обувь падает довольно-таки большая нагрузка из-за веса тела и большой подвижности, изготовление хорошего сапога требует больше, чем одного литья материала.

Функциональность минимальна.

Ногу удерживает только материал, отсутствует стабилизатор в подошве.

Жёсткие на ноге и препятствуют свободе движения (приседание итп).

Случайная подошва.