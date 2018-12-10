Загадка финнов: настоящие резиновые сапоги NOKIAN!

Мокрая осень, промозглая зима, сырая весна и дождливое лето научили эстонцев тому, что водостойкая одежда и обувь всегда должны быть наготове в шкафу. Перед покупкой резиновых сапог стоит ввести себя в курс дела, как отличить изделие, похожее на резиновые сапоги, от настоящих, – изготовленных из натуральной резины водостойких качественных сапог.
Хотя многие изделия, похожие на резиновые сапоги, в нашей торговой сети называют резиновыми сапогами, большинство из них не содержат ни грамма натуральной резины и не имеют тех свойств, которые есть у сапог из настоящей резины есть уже исходя из материала. По этому вопросу стоит обращаться к опытным продавцам.
Один из производителей резиновых сапог с наидлиннейшей историей, NOKIAN, к сегодняшнему дню более 120 лет изготавливал водостойкую обувь для северян и постоянно развивается, применяя новые технологии. Такой долгосрочный опыт обоснованно создаёт ореол вокруг резиновых сапог NOKIAN. Ниже мы разберём такое представлние на части и посмотрим, что оно содержит на самом деле.
Опыт TAMREX, уже около двух десятков лет импортирующего резиновые сапоги NOKIAN, показывает, что большинство "резиновых сапог", продаваемых в Эстонии, на самом деле - сапоги из PU или PVC, которые не имеют ничего общего с резиновыми сапогами кроме водостойкости и похожей формы. Резиновые сапоги из натуральной резины имеют намного более лучшие свойства и служат дольше.
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ VS САПОГИ, ПОХОЖИЕ НА РЕЗИНОВЫЕ
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ NOKIAN
(цены нач. с 70€)
PVC-САПОГИ
(цены 5€ - 25€)
Преимущества:
Недостатки:
Преимущества:
Дешёвая цена и мало содержания.
Недостатки
- Не натуральный материал, а пластик, от которого со временем отделяются пластификаторы (особенно под UV-излучением), из-за чего сапог становиться жёстким и хрупким (может треснуть при сгибании).
История натуральной резины
Рассказывая историю о настоящих резиновых сапогах, надо начать сначала - от каучука. Это - млечный сок тропического каучукового дерева, который сочится из ствола дерева. Это - натуральный и восстанавливающийся материал, с которым в Европе до середины 19. века не умели ничего предпринять. До момента, когда Чарльз Гудьер попробовал вулканизацию каучука. Метод, который сделал возможным использование этого сырья в обувной промышленности.
Резиновые сапоги NOKIAN изготовлены вручную
Главная отличительная черта резиновых сапог NOKIAN - разработанные в течении десятков лет очень особенные и прочные резиновые смеси, точный состав которых патентован и строго засекречен. И колодки разработаны NOKIAN и принадлежат предприятию.
Эстонское NOKIAN в TAMREX
Эстонцы могут купить резиновые сапоги NOKIAN на родине в магазинах TAMREX уже около 20 лет.
В результате долгосрочного сотрудничества эстонцев и финнов родилась эстонская NOKIA или предназначенные для эстонцев особые модели: зимний резиновый сапог NOKIAN Tamrex Winter и весенне/осенний NOKIAN Tamrex Everyday.
Очень качественные резиновые сапоги NOKIAN можно приобрести в TAMREX. Прочитайте дополнительную информацию о NOKIAN в е-магазине TAMREX www.tamrex.ee или примерьте сапоги в магазине.