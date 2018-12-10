Пн, 10.12.2018
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Загадка финнов: настоящие резиновые сапоги NOKIAN!

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ФОТО: Tamrex

Мокрая осень, промозглая зима, сырая весна и дождливое лето научили эстонцев тому, что водостойкая одежда и обувь всегда должны быть наготове в шкафу. Перед покупкой резиновых сапог стоит ввести себя в курс дела, как отличить изделие, похожее на резиновые сапоги, от настоящих, изготовленных из натуральной резины водостойких качественных сапог.

Хотя многие изделия, похожие на резиновые сапоги, в нашей торговой сети называют резиновыми сапогами, большинство из них не содержат ни грамма натуральной резины и не имеют тех свойств, которые есть у сапог из настоящей резины есть уже исходя из материала. По этому вопросу стоит обращаться к опытным продавцам.

Один из производителей резиновых сапог с наидлиннейшей историей, NOKIAN, к сегодняшнему дню более 120 лет изготавливал водостойкую обувь для северян и постоянно развивается, применяя новые технологии. Такой долгосрочный опыт обоснованно создаёт ореол вокруг резиновых сапог NOKIAN. Ниже мы разберём такое представлние на части и посмотрим, что оно содержит на самом деле.

Опыт TAMREX, уже около двух десятков лет импортирующего резиновые сапоги NOKIAN, показывает, что большинство "резиновых сапог", продаваемых в Эстонии, на самом деле - сапоги из PU или PVC, которые не имеют ничего общего с резиновыми сапогами кроме водостойкости и похожей формы. Резиновые сапоги из натуральной резины имеют намного более лучшие свойства и служат дольше.

ФОТО: Tamrex


 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ VS САПОГИ, ПОХОЖИЕ НА РЕЗИНОВЫЕ

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ NOKIAN

(цены нач. с 70€)

PVC-САПОГИ

(цены 5€ - 25€)

Преимущества:

  • Очень высокая прочность и износостойкость.
  • Очень хорошая устойчивость к холоду (до –40°C), при том резиновые сапоги не становятся твёрдыми, хрупкими или скользкими.
  • Мягкие и эластичные - не давят на ногу, если садиться на корточки.
  • Более 200 патентованных резиновых смесей для резиновых сапог, предназначенных для разных условии (стойкие к холоду, жаре, для сельхозработ, для бетонных работ итд).
  • Стабилизатор в подошве держит ногу на месте, уменьшает возможность вывиха.
  • Уплотнители в нужных местах: уплотнители в носовой и пяточной части добавляют прочности там, где бывает больше всего трения.
  • Функциональность: некоторые модели снабжены подкладкой Outlast, созданной NASA, которая сохраняет тепло, но не даёт перегреться.
  • Зимние резиновые сапоги снабжены защитой от снега, удаляемой подкладкой из войлока, возможностью прикрепления к лыжам итп. T
  • Удобные и очень хорошо сидят: Колодки, разработанные самой фирмой NOKIAN, которые учитывают физиологические особенности северных народов (например, ширина колодки).
  • Качественная и аккуратная финская ручная работа - резиновые сапоги NOKIAN изготовлены вручную из 20-40 разных частей.
  • Нескользящий узор на подошве.

 

Недостатки:

  • Цена выше по сравнению с дешёвыми PVC-сапогами.

Преимущества:

Дешёвая цена и мало содержания.

Недостатки

- Не натуральный материал, а пластик, от которого со временем отделяются пластификаторы (особенно под UV-излучением), из-за чего сапог становиться жёстким и хрупким (может треснуть при сгибании).

  • Плохая износостойкость.
  • Не переносят холод, становятся более жёсткими, хрупкими и могут потрескаться.
  • Скользкие в холодную погоду - падение температуры воздуха делает материал жёстким и сапоги становятся скользкими.
  • Отлитый цельным куском сапог изготовлен из одного материала со всех сторон. Износостойкость требует специфического подхода к каждой части сапога. Например, подошва изготовляется из более плотного материала с другим составом, а бока - тоньше итд. Так как на обувь падает довольно-таки большая нагрузка из-за веса тела и большой подвижности, изготовление хорошего сапога требует больше, чем одного литья материала.
  • Функциональность минимальна.
  • Ногу удерживает только материал, отсутствует стабилизатор в подошве.
  • Жёсткие на ноге и препятствуют свободе движения (приседание итп).
  • Случайная подошва.

История натуральной резины

Рассказывая историю о настоящих резиновых сапогах, надо начать сначала - от каучука. Это - млечный сок тропического каучукового дерева, который сочится из ствола дерева. Это - натуральный и восстанавливающийся материал, с которым в Европе до середины 19. века не умели ничего предпринять. До момента, когда Чарльз Гудьер попробовал вулканизацию каучука. Метод, который сделал возможным использование этого сырья в обувной промышленности.
 

Резиновые сапоги NOKIAN изготовлены вручную

Главная отличительная черта резиновых сапог NOKIAN - разработанные в течении десятков лет очень особенные и прочные резиновые смеси, точный состав которых патентован и строго засекречен. И колодки разработаны NOKIAN и принадлежат предприятию.

ФОТО: Tamrex

Эстонское NOKIAN в TAMREX

Эстонцы могут купить резиновые сапоги NOKIAN на родине в магазинах TAMREX уже около 20 лет.

В результате долгосрочного сотрудничества эстонцев и финнов родилась эстонская NOKIA или предназначенные для эстонцев особые модели: зимний резиновый сапог NOKIAN Tamrex Winter и весенне/осенний NOKIAN Tamrex Everyday.

Очень качественные резиновые сапоги NOKIAN можно приобрести в TAMREX. Прочитайте дополнительную информацию о NOKIAN в е-магазине TAMREX www.tamrex.ee или примерьте сапоги в магазине.

 

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