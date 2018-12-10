Инвестор: получили от Utilitas премию в 30 000 евро? Бегом в отпуск по уходу за ребенком!

«В случае премии в 50 000 евро можно говорить о брутто-доходе в 37 370 eвро. Это будет около 3115 евро в месяц, к которым добавляется зарплата. Это значит, что будущий родитель сможет рассчитывать на получение максимального родительского пособия, которое будет составлять 3350 евро», - пишет Сааре.