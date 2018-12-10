Инвестор: получили от Utilitas премию в 30 000 евро? Бегом в отпуск по уходу за ребенком!

Инвестор Кристи Сааре в своем мнении, опубликованном порталом Geenius, пишет, что сотрудники предприятия Utilitas, получившие в этом году премию, в случае выход в отпуск по уходу за ребенком в 2019 году смогут существенно поправить свое финансовое положение, пишет Majandus24.
«В случае премии в 50 000 евро можно говорить о брутто-доходе в 37 370 eвро. Это будет около 3115 евро в месяц, к которым добавляется зарплата. Это значит, что будущий родитель сможет рассчитывать на получение максимального родительского пособия, которое будет составлять 3350 евро», - пишет Сааре.
По словам Сааре, за 18 месяцев, проведенных в отпуске по уходу за ребенком, родитель получит порядка 60 300 евро. Чистыми это около 46 500 евро. «Если учесть, что на руки работники получили по 30 000 евро, то прибыльность достигнет 150%», - сказала она.