Две жительницы Нарвы понесли наказание за сутенерство

В соответствии с обвинением, Виктория (30 лет), зная о тяжелом материальном положении одной женщины, склонила ее к занятию проституцией. В начале лета 2017 года она предложила женщине заработать деньги оказанием сексуальных услуг. Получив от женщины согласие, Виктория передала одному клиенту имя и номер телефона женщины. За посредничество мужчина заплатил Виктории 20 евро.

В ходе согласительного производства суд приговорил Викторию к лишению свободы на 4 месяца. Поскольку Вируский уездный суд летом прошлого года осудил Викторию за наркопреступление и назначил ей условное наказание, то теперь к новому наказанию добавили предыдущее и срок заключения составил 1 год 5 месяцев. Однако и это наказание не будет обращено к исполнению, если она в течение полуторагодового испытательного срока не совершит новое умышленное преступление.

В тот же день в Нарвском доме суда Вируского уездного суда осудили еще одну сводницу. В соответствии с обвинением, Каролина (25) в ноябре 2016 года в Нарве пригласила одну проститутку в машину и познакомила ее с клиентом с целью оказания ему в дальнейшем сексуальных услуг. Этот клиент позднее несколько раз встречался с той же проституткой и платил ей за услуги. Каролина за посредничество получила 25 евро.

В январе 2017 года Каролина свела того же клиента с той же проституткой, передав ему новый номер телефона женщины и получив за это 25 евро. В соответствии с обвинением, мужчина неоднократно покупал за деньги у занимавшейся проституцией женщины сексуальные услуги. На тогдашней встрече Каролина передала тому же мужчине номер телефона еще одной женщины, с которой клиент созванивался три раза, однако не встречался.

Суд осудил и Каролину за сводничество, но с клаузулой, что женщина занималась им неоднократно. В апреле 2018 года ее осудили также за наркопреступление и приговорили к лишению свободы на 3 года 8 месяцев условно с 4-летним испытательным сроком. За сводничество ей назначили наказание в виде лишения свободы на год. С учетом предыдущего наказания женщину приговорили к 3 годам 10 месяцам условного заключения с 4-летним испытательным сроком, в течение которого она должна также выполнять контрольные требования и обязательства.