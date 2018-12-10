Пн, 10.12.2018
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Департамент шоссейных дорог предупреждает о гололедице

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Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В понедельник следует проявлять особое внимание на дорогах, поскольку царит гололедица, предупреждает водителей Департамент шоссейных дорог.

Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или влажным после обработки реагентами. По многим регионам идут дожди, на юго-востоке страны кое-где снег.

Температура как воздуха, так и у поверхности дорожного полотна около нуля, поэтому царит опасность гололедицы.

По данным службы погоды Эстонии, днем временами будет идти снег и мокрый снег, местами дожди. По регионам туман и гололедица.

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