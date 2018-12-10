Департамент шоссейных дорог предупреждает о гололедице

Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или влажным после обработки реагентами. По многим регионам идут дожди, на юго-востоке страны кое-где снег.

Температура как воздуха, так и у поверхности дорожного полотна около нуля, поэтому царит опасность гололедицы.