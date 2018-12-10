Департамент шоссейных дорог предупреждает о гололедице
10 декабря 2018, 11:16
В понедельник следует проявлять особое внимание на дорогах, поскольку царит гололедица, предупреждает водителей Департамент шоссейных дорог.
Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или влажным после обработки реагентами. По многим регионам идут дожди, на юго-востоке страны кое-где снег.
Температура как воздуха, так и у поверхности дорожного полотна около нуля, поэтому царит опасность гололедицы.
По данным службы погоды Эстонии, днем временами будет идти снег и мокрый снег, местами дожди. По регионам туман и гололедица.