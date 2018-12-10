Пн, 10.12.2018
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Суд ЕС: Великобритания может отказаться от Брекзита в одностороннем порядке

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A British flag with stars of the EU flag seen through it flutters in the sunlight during an anti-Brexit demonstration opposite the House of Parliament in London, Tuesday, Nov. 27, 2018. Prime Minister Theresa May made a blunt appeal to skeptical lawmakers on Monday to back her divorce deal with the European Union: It isn't perfect, but it's all there is, and the alternative is a leap into the unknown. (AP Photo/Frank Augstein)

ФОТО: Frank Augstein / AP

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Брекзит), постановил в понедельник Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС.

"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС", - говорится в постановлении Европейского суда.

Как пишет The Guardian, решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Брекзите в Великобритании.

В статье 50 Лиссабонского договора описан процесс инициирования выхода из ЕС, но не уточняется, что происходит, если в дальнейшем страна-участница откажется от такого намерения.

Иск в Европейский суд был направлен группой шотландских и английских юристов во главе с Джолионом Моэмом, который надеется, что теперь у членов британского парламента будет больше вариантов при обсуждении Брекзита.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Однако по результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе ЕС.

При этом премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Брекзиту.

На вторник в Палате общин британского парламента намечено голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Брекзита и дальнейших отношениях с ЕС. Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув заявил BBC, что голосование состоится и что правительство уверено в возможности получить необходимое одобрение.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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