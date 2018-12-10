Пн, 10.12.2018
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  • Повздоривший с митингующими немец: я и есть тот иммигрант, против которого они протестовали

Повздоривший с митингующими немец: я и есть тот иммигрант, против которого они протестовали

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Конфликт на площади Вабадузе.

ФОТО: Pilt videost

Вчера на площади Вабадузе состоялся митинг против миграционного соглашения. В какой-то момент между следившими за порядком людьми и оказавшимся поблизости немцем Флорианом Хартлебом, который также является членом партии «Ээсти 200», завязалась потасовка. По словам Хартлеба, его задело содержимое плакатов.

Хартлеб, который прогуливался по городу с коляской, в которой находился ребенок, решил пройти мимо митингующих, но на его пути оказались охранники в лице людей в куртках с нашивками «Солдаты Одина». В какой-то момент Хартлеб оттолкнул оказавшегося рядом фотографа.

В своем комментарии Postimees Хартлеб сказал, что гулял с ребенком на площади Вабадузе и был шокирован содержимым плакатов, которые держали в руках митингующие.

«Я уже четыре года живу в Эстонии, у меня ребенок от эстонки, которая имеет  немецкое и эстонское гражданства. Мы и есть те иммигранты, против которых они протестовали», - сказал он.

По словам Хартлеба, еще в 2004 году он защитил докторскую диссертацию по теме радикализма и популизма, поэтому происходившее на площади Вабадузе вызвало у него особенные эмоции.

«Эмоции зашкаливали, поэтому я высказал свое мнение. Об использованных мной словах я сейчас сожалею. Могу подтвердить, что как гражданин европейской страны высказывал личные мысли, которые не связаны с позицией какой-либо организации», - пояснил он.

По словам пресс-секртаря партии «Ээсти 200» Кадри Хансалу, они не хотят комментировать данный инцидент, поскольку это дело самого Флориана. В то же время Хансалу подтвердила, что Флориан Хартлеб является членом партии, а до посещения митинга принимал участие в мероприятии, предназначенном для однопартийцев.

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