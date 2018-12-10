Знаменитого боксера постигла семейная трагедия

Супруга одного из лидеров мирового бокса, Тайсона Фьюри, Пэрис, рассказала, что перед матчем за право сразиться за титул чемпиона мира по боксу она потеряла ребенка, но не решилась перед важным поединком рассказать об этом супругу.
Перед схваткой за титул чемпиона мира Фьюри должен был сразится в двух поединках, чтобы доказать боксерскому сообществу, что он снова готов после известных неурядиц выступать на самом высоком уровне. Перед матчем с албанцем Сефером Сефери, который Фьюри выиграл за явным преимуществом, супруга боксера потеряла ребенка.
"Я была примерно на втором месяце беременности. В день матча я поняла, что этому малышу не суждено будет родиться. На следующий день мы обратились в клинику и там подтвердились мои опасения" - сказал Пэрис Фьюри.
Однако многодетное семейство все-таки получило пополнение: "Через пять недель я снова забеременела и наш ребенок, мальчик родится в марте. Я до сих пор опечалена тем, что моя предыдущая беременность была неудачная, но все-таки сейчас наши дела более чем хороши и мы очень счастливы" - заключила супруга Тайсона Фьюри.