Знаменитого боксера постигла семейная трагедия

Перед схваткой за титул чемпиона мира Фьюри должен был сразится в двух поединках, чтобы доказать боксерскому сообществу, что он снова готов после известных неурядиц выступать на самом высоком уровне. Перед матчем с албанцем Сефером Сефери, который Фьюри выиграл за явным преимуществом, супруга боксера потеряла ребенка.

"Я была примерно на втором месяце беременности. В день матча я поняла, что этому малышу не суждено будет родиться. На следующий день мы обратились в клинику и там подтвердились мои опасения" - сказал Пэрис Фьюри.