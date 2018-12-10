Конференция ООН приняла миграционный пакт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал рамочное миграционное соглашение дорожной картой во избежание страданий и хаоса и назвал толки вокруг этого документа мифами, в числе которых и утверждение, что пакт даст возможность ООН оказывать на союзные страны давление по миграционной политике.

Пакт достиг стадии договоренности в июле нынешнего года после 18 месяцев переговоров, в понедельник документ одобрен на открывшейся в Марракеше конференции.

У миграционного пакта есть противники

Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии из-за отношения к миграционному пакту распалось правительство.

США даже не участвовали в конкретных переговорах по разработке этого документа. Израиль и Австралия также негативно относятся к миграционному пакту ООН. В ФРГ правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" заявляют, что этот документ не проводит различия между нелегальными и легальными мигрантами.