Конференция ООН приняла миграционный пакт

Представители более чем 150 государств в понедельник, 10 декабря, подписали миграционный пакт ООН, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции, пишет DW.com.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал рамочное миграционное соглашение дорожной картой во избежание страданий и хаоса и назвал толки вокруг этого документа мифами, в числе которых и утверждение, что пакт даст возможность ООН оказывать на союзные страны давление по миграционной политике.
Пакт достиг стадии договоренности в июле нынешнего года после 18 месяцев переговоров, в понедельник документ одобрен на открывшейся в Марракеше конференции.
У миграционного пакта есть противники
Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии из-за отношения к миграционному пакту распалось правительство.
США даже не участвовали в конкретных переговорах по разработке этого документа. Израиль и Австралия также негативно относятся к миграционному пакту ООН. В ФРГ правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" заявляют, что этот документ не проводит различия между нелегальными и легальными мигрантами.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миграционный пакт не имеет юридически обязывающей силы. Это не договор, поэтому он не подлежит подписанию и ратификации, указал Гутерриш в ответ на опасения ряда стран по поводу того, что они могут утратить национальный суверенитет. Генсек ООН, однако, отметил, что принятие миграционного пакта необходимо, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с миллионами мигрантов во всем мире.