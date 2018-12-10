На Сааремаа при пожаре погиб 19-летний молодой человек

В деревне Тахула на Сааремаа рано утром в понедельник в пожаре жилого дома погиб 19-летний молодой человек.
В понедельник в 4.20 в центр тревоги сообщили, что в деревне Тахула на Сааремаа горит жилой дом, и неизвестно, находятся ли в нем люди, сообщил Ляэнеский спасательный центр.
Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут, К этому времени огонь уже охватил крышу, простенки обрушились, все комнаты были в огне. В горевшем доме спасатели обнаружили тело 19-летнего молодого человека.
Жилое строение сгорело полностью. Спасатели потушили пожар и защитили от распространения огня пристройки. Пожар потушили в 8.48.
Причины пожара пока неизвестны, эксперты спасательного департамента обследуют пожарище, чтобы выявить причины возгорания.
В этом году в Эстонии погибли в пожарах 42 человека.