Пн, 10.12.2018
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  • На Сааремаа при пожаре погиб 19-летний молодой человек

На Сааремаа при пожаре погиб 19-летний молодой человек

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Пожарные. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mailiis Ollino

В деревне Тахула на Сааремаа рано утром в понедельник в пожаре жилого дома погиб 19-летний молодой человек.

В понедельник в 4.20 в центр тревоги сообщили, что в деревне Тахула на Сааремаа горит жилой дом, и неизвестно, находятся ли в нем люди, сообщил Ляэнеский спасательный центр.

Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут, К этому времени огонь уже охватил крышу, простенки обрушились, все комнаты были в огне. В горевшем доме спасатели обнаружили тело 19-летнего молодого человека.

Жилое строение сгорело полностью. Спасатели потушили пожар и защитили от распространения огня пристройки. Пожар потушили в 8.48.

Причины пожара пока неизвестны, эксперты спасательного департамента обследуют пожарище, чтобы выявить причины возгорания.

В этом году в Эстонии погибли в пожарах 42 человека.

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