На Сааремаа при пожаре погиб 19-летний молодой человек

В понедельник в 4.20 в центр тревоги сообщили, что в деревне Тахула на Сааремаа горит жилой дом, и неизвестно, находятся ли в нем люди, сообщил Ляэнеский спасательный центр.

Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут, К этому времени огонь уже охватил крышу, простенки обрушились, все комнаты были в огне. В горевшем доме спасатели обнаружили тело 19-летнего молодого человека.

Жилое строение сгорело полностью. Спасатели потушили пожар и защитили от распространения огня пристройки. Пожар потушили в 8.48.

Причины пожара пока неизвестны, эксперты спасательного департамента обследуют пожарище, чтобы выявить причины возгорания.