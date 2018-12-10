Государство позволит компьютеру определять наших сожителей и членов семей

Проблема места жительства касается в среднем каждого пятого жителя Эстонии, а среди молодых эта доля еще больше. Домохозяйства могут отличаться от действительности в половине случаев.

Поэтому людей собираются группировать в сожительствующие пары и домохозяйства с помощью вероятностных, математических моделей, для чего будут собирать так называемые следы, оставленные в базах данных о каждом человеке. На их основе программа будет оценивать, где и с кем конкретный человек вероятно живет. “Детективной работой”, то есть выяснением подлинной ситуации ни в одном случае никто заниматься не будет.

Различные следы могут быть противоречивы. Например, человек может значиться в регистре как житель Таллинна, но часто выкупает лекарства по рецептам в Раквере. Каждый сигнал имеет свой вес при определении того, где именно человек живет на самом деле. Если, например, известно, что дети человека ходят в школу в Раквере, это сильный аргумент в пользу того, что, скорее всего, он живет там.

Если расчеты по модели помогут более-менее реалистично подсчитать количество домохозяйств и семей и их распределение, то практически невозможно будет гарантировать, что результат будет точным и надежным в различных группах населения. Тийт признает, что некоторые группы явно сложнее оценить. “Относительно трудно определить, например, сожительствующие пары, у которых нет ничего общего - ни детей, ни недвижимости, ни другой собственности”, - говорит она.

В то же время было бы переоценено количество сожительств среди лиц среднего и пожилого возраста, а также в группах с лучшим экономическим положением. Систематические искажения происходили бы и по другим параметрам.

В качестве последней соломинки при определении места жительства людей, а также определении сожительств и домохозяйств предлагалось мобильное позиционирование. Тийт рассматривает его как дополнительную информацию среди других “следов” и констатирует, что этим пока мало занимались. Но надеяться на него особенно не стоит, поскольку не у всех есть мобильные телефоны, и позиционирование не позволят определить место жительства человека с точностью до квартиры, к тому же не всегда известно, кто реально пользуется жилым помещением.

Во имя чего?

Если учитывать все эти серьезные проблемы, возникает вопрос: возможно, перепись на основе регистра предпринята для того, чтобы заставить ведомства привести регистры в порядок? Результативность переписи населения и потребности общества в любом случае как будто отходят здесь на второй план. Тийт также признается, что в случае проведения полной переписи на основании регистра в 2021 году она будет не такой детальной, как предыдущие.

К счастью, есть альтернативное решение, которое позволяет избежать отката назад. Перепись 2021 года можно провести и комбинированным методом. Большинство сведений в этом случае можно было бы получить из регистров, но информацию о месте жительства, домохозяйствах, языках, национальности, здоровье и, может быть, каких-то еще менее значимых моментах можно было бы получить у самих людей. В этом случае мы смогли бы побить мировой рекорд ответа по интернету, поставив себе целью минимум 75-80%.