Пн, 10.12.2018
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За неделю истребители НАТО сопроводили три российских военных самолета

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Российские истребители. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaliy Timkiv/Sputnik

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, трижды сопровождали российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Как сообщило министерство обороны Литвы, все три сопровожденных самолета были транспортными "Ан-26". Они летели согласно предоставленным летным планам, но с выключенными транспондерами, поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.  

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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