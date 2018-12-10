За неделю истребители НАТО сопроводили три российских военных самолета
10 декабря 2018, 12:57
На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, трижды сопровождали российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Как сообщило министерство обороны Литвы, все три сопровожденных самолета были транспортными "Ан-26". Они летели согласно предоставленным летным планам, но с выключенными транспондерами, поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.