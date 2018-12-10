Конец неопределенности: живущая в Абхазии Алли Рутто все-таки получит эстонский паспорт

Решение распространяется и на всех тех людей, которые получили паспорт в 2003-2015 годах и которые теперь, после изменения административной практики, ошибочно считаются гражданами по рождению и отвечают всем требованиями, установленным в Законе о гражданстве.

«Прошу прощения у госпожи Рутто и у других эстонцев, которые попали в капкан изменений административной практики. Если государство выдало паспорт, а через пять лет говорит, что это незаконно, то человек в этом не виноват. Наше государство должно быть - и является - прежде всего, гуманным, и мне очень приятно, что теперь госпожа Рутто сможет приехать к своим близким на Рождество», - сказала глава МВД Катри Райк.

Подготовленным в министерстве поправкам к Закону о гражданстве глава МВД Катри Райк пока не будет давать ходу. «Тема гражданства нуждается в основательной дискуссии, так что дадим законодателям время все обсудить и провести в обществе дебаты на тему, нуждается ли Закон о гражданстве в обновлении и каком», - добавила министр.