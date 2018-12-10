Датский концерн ISS продаст в Эстонии свой бизнес с 1500 работниками

Компания International Service Systems, то есть ISS, сообщила на биржу, что планирует в течение двух лет снизить риски и усложненность структуры концерн, как результата, в этой связи численность клиентов предприятия снизится наполовину.

ISS снизит количество своих работников на 20 процентов с нынешних 490 000 до 390 000 человек.

ISS выйдет из бизнеса в Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Израиле, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Брунее, Бразилии и Чили.

Прибыль ISS Eesti AS за прошлый год при обороте 19,5 млн евро составила 720 000 евро, на предприятии работает 1500 человек.