Фото: автомобиль сбил фонарный столб и скрылся

В волости Ярва около шоссе Пярну-Раквере-Сымеру проходит велосипедно-пешеходная дорожка Ахула-Каалепи. В воскресенье читатель Järva Teataja заметил, что недалеко от автовокзала Сейдла кто-то сбил фонарный столб. Он упал на землю, рядом валялись куски лампы. Также на месте происшествия можно было увидеть отколовшиеся куски кузова автомобиля.