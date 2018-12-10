Пн, 10.12.2018
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  • Фото: автомобиль сбил фонарный столб и скрылся

Фото: автомобиль сбил фонарный столб и скрылся

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Сбитый фонарный столб в Сейдла.

ФОТО: Lugeja foto

В Сейдла, волость Ярва, кто-то сбил фонарный столб, передает Järva Teataja.

В волости Ярва около шоссе Пярну-Раквере-Сымеру проходит велосипедно-пешеходная дорожка Ахула-Каалепи. В воскресенье читатель Järva Teataja заметил, что недалеко от автовокзала Сейдла кто-то сбил фонарный столб. Он упал на землю, рядом валялись куски лампы. Также на месте происшествия можно было увидеть отколовшиеся куски кузова автомобиля.

Сбитый фонарный столб в Сейдла.

ФОТО: Lugeja foto

Очевидно, автомобиль съехал в кювет и врезался в фонарный столб из-за того, что на дороге было скользко. Кто это сделал, до сих пор неизвестно.

Järva Teataja обратился за комментариями в Департамент шоссейных дорог.

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