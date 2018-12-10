Эстония может одобрить миграционный пакт ООН 19 декабря в Нью-Йорке

Конференция ООН в понедельник в присутствии представителей почти 150 государств приняла в Марракеше миграционный пакт, хотя часть государств решила к этому пакту не присоединяться. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал рамочное миграционное соглашение "дорожной картой во избежание страданий и хаоса" и назвал толки вокруг этого документа "мифами", в числе которых и утверждение, что пакт даст возможность ООН оказывать на союзные страны давление по миграционной политике.

Пакт достиг стадии договоренности в июле нынешнего года после 18 месяцев переговоров, в понедельник документ одобрен на открывшейся в Марракеше конференции.

Как и во многих других государствах, обсуждение договора внесло сумятицу во внутреннюю политику Эстонии: входящая в коалицию партия «Отечество» отказалась поддержать договор, вслед за чем президент Керсти Кальюлайд отказалась от поездки в Марракеш. Поддержавшие миграционный пакт Центристская партия и Социал-демократическая партия приняли затем решение провести вопрос через парламент, который 26 ноября выразил соглашению поддержку.

Вслед за принятием Рийгикогу решения министр иностранных дел Свен Миксер сообщил, что Эстония выразит поддержку документу в ходе голосования на заседании генеральной Ассамблеи ООН. Эстонию на этом заседании будет представлять посол Эстонии при ООН Свен Юргенсон.