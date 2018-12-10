Картина дня: интервью с Катри Райк, подробности инцидента на площади Вабадузе и гражданство Алли Рутто

Борьба за достойный уход отца из жизни. «Эти санитары утратили человечность»

«Потопала сама в кабинет, в котором были пластыри, кремы и простыни. Попросила мазь для пролежней, два больших пластыря и бумагу. Я была словно их работник», - рассказала Postimees читательница.

Повздоривший с митингующими немец: я и есть тот иммигрант, против которого они протестовали

Вчера на площади Вабадузе состоялся митинг против миграционного соглашения. В какой-то момент между следившими за порядком людьми и оказавшимся поблизости немцем Флорианом Хартлебом, который также является членом партии «Ээсти 200», завязалась потасовка. По словам Хартлеба, его задело содержимое плакатов. Читайте далее...

Конец неопределенности: живущая в Абхазии Алли Рутто все-таки получит эстонский паспорт

После длившегося несколько недель тесного сотрудничества между МВД, канцлером юстиции и Департаментом полиции и погранохраны было принято решение, что Департамент полиции и погранохраны выдаст Алли Рутто новый паспорт гражданина Эстонии, сообщает пресс-служба МВД. Читайте далее...

Катри Райк: для серопаспортников откроют окно возможностей

Новый министр внутренних дел Катри Райк прокомментировала в студии Rus.Postimees вопрос готовности полиции к уличным беспорядкам, кадровый дефицит и проблему безгражданства. Смотрите видео!

Конференция ООН приняла миграционный пакт

Представители более чем 150 государств в понедельник, 10 декабря, подписали миграционный пакт ООН, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Читайте далее...

Инвестор: получили от Utilitas премию в 30 000 евро? Бегом в отпуск по уходу за ребенком!

Инвестор Кристи Сааре в своем мнении, опубликованном порталом Geenius, пишет, что сотрудники предприятия Utilitas, получившие в этом году премию, в случае выхода в отпуск по уходу за ребенком в 2019 году смогут существенно поправить свое финансовое положение. Читайте далее...

Неоплаченный счет за вывоз мусора обернулся огромными проблемами

Департамент защиты прав потребителей заверил обратившегося к ним человека, что он не должен оплачивать выставленный предприятием Eesti Keskkonnateenused счет в четыре евро за вывоз мусора. Чтобы взыскать долг, фирма обратилась в суд. И теперь ответчику придется оплатить судебные расходы, которые в сотни раз больше долга. Читайте далее...

Какие вопросы регулирует миграционный пакт ООН

На саммите в Марракеше 10-11 декабря должно состояться подписание инициированного ООН первого "Всемирного пакта за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию". С приближением конференции ООН стало расти число стран, которые отказываются ставить свою подпись под документом. Почему так происходит и что на самом деле написано в миграционном пакте? Читайте далее...

Эстония установила рекорд экспорта и импорта

По данным Департамента статистики, в октябре 2018 года экспорт товаров из Эстонии увеличился по сравнению с октябрем 2017 года на 17%, а импорт в страну вырос на 20%, говорится в пресс-сообщении. Читайте далее...

Бывший российский милиционер признан виновным в 60 новых убийствах с особой жестокостью

В понедельник, 10 декабря, Иркутский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера из Ангарска Иркутской области Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, который ранее уже был осужден пожизненно за 22 убийства женщин. Читайте далее...

Датский концерн ISS продаст в Эстонии свой бизнес с 1500 работниками