Дизельное топливо замерзло при температуре -2. Зимнее ли оно?

Зимой качество топлива обретает особое значение. От чистоты заливаемой в баки жидкости зависит не только качество езды и срок работы сердца железного коня, но и сам факт запуска двигателя и возможности сдвинуться с места. В большей степени это относится к дизельному топливу. Именно на него пожаловался читатель Rus.Postimees Дмитрий.
«21 ноября я заправил свой автомобиль дизельным топливом на заправочной станции Olerex, расположенной в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 155а. Утром 30 ноября я не смог завести машину. Под капотом обнаружил, что топливо в шлангах замерзло. Это при температуре -2С. Я ничего не смог сделать, у меня сорвалась важная поездка»,- рассказал Дмитрий.
На следующий день температура упала еще ниже, поэтому попытки читателя запустить двигатель тоже ни к чему не привели: «Я не знал, когда вообще смогу завести машину. И я не был уверен, что с двигателем и топливной аппаратурой не случится ничего плохого. На заправке работник станции утверждал, что топливо зимнее. Но оно замерзло при температуре в два градуса мороза. Это немыслимо».
Дмитрий возмущен и считает, что при таких ценах на топливо Olerex позволяет себе продавать некачественный продукт: «Для себя я решил, что в будущем не стану больше заправляться на станциях этой фирмы».
Читатель приложил к своему посланию чек с заправки и выразил желание выслушать комментарий представителей Olerex.
Вот сертификат, вот доказательства
На наш запрос ответил директор по продажам Olerex AS Марко Лавинг, который для начала поблагодарил нас, что мы обратили внимание на данный случай: «Перед нами поставлена задача предлагать своим клиентам лучшие услуги и лучшее обслуживание, поэтому мы высоко ценим возможность комментариев, особенно, когда тема касается качества топлива».
На основании предоставленного Дмитрием чека представители фирмы имели возможность проверить вышеупомянутую заправку: «Со своей стороны можем заверить, что в то время на заправочной станции действительно продавалось устойчивое к морозам топливо. В этом вы можете убедиться по имеющемуся у нас сертификату, копию которого мы вам предоставляем».
По словам Лавинга, они просмотрели историю заправки названного клиента и выяснили, что за несколько месяцев данный водитель заправился на заправке Olerex впервые, залив около трети бака. «Исходя из этого может быть несколько причин, почему у него возникли проблемы с запуском двигателя.
Если клиент заправлялся только на Olerex, у него в баке могло еще оставаться топливо с предыдущей заправки. До последнего случая он заправлялся у нас 10 сентября, когда в продаже еще было летнее топливо. Зимнее и летнее топливо с очень небольшой разницей различаются в весе и могут не смешаться друг с другом в полной степени. Отсюда могла возникнуть проблема при запуске, если в мотор до его остановки попало летнее топливо.
В случае, если клиент до того заправлялся где-то еще и на дне бака у него не было зимнего дизельного топлива. Это та же причина, что и приведенная выше.
В автомобиле клиента могли возникнуть иные технические проблемы, которые мешали ее запуску. Часто может показаться, что единственным источником проблем с автомобилем является топливо. За свою карьеру мы, к сожалению, встречали много таких случаев, когда техническое состояние автомобиля вообще не позволяло на нем ездить, или, например, фильтры и аккумулятор не менялись постоянно».
Представитель Olerex выразил надежду, что на данный момент проблемы с автомобилем решились, и посоветовал клиенту как можно быстрее использовать залитое в него топливо, чтобы полностью заменить его на зимнее.
Кроме того, представитель фирмы посоветовал клиенту проверить техническое состояние автомобиля: «Особенно, учитывая то, что речь идет о водителе, оказывающем транспортные услуги и его транспортном средстве».
Проверить и требовать
В этой ситуации разобрались, сертификат предоставлен, аргументация Olerex заслуживает доверия. Но что делать, если вы залили полный бак и упрекнуть вас в том, что это, скорее всего, ваши собственные проблемы, невозможно? За советом, что делать, мы обратились в Департамент защиты прав потребителя.
Эксперт по связям с общественностью департамента Пилле Калда дала четкую инструкцию. «В данном случае прежде всего важно выяснить, обусловлена ли появившаяся в автомобиле потребителя неполадка некачественными топливом. Для выяснения нужно обратиться в автомастерскую, которая даст экспертную оценку возникшей неполадке и ее причине», - сказала Калда.
По ее словам, также было бы разумным сразу же оповестить торговца о случившемся, поскольку он сможет предъявить пробы из собственных топливных емкостей: «Для доказательства повреждения двигателя плохим топливом важно представить экспертные акты как на топливо в баке, так и на топливо, изъятое на заправке».
Если в результате экспертной оценки и анализа выяснится, что причиной поломки автомобиля стало некачественное топливо, у потребителя есть право потребовать компенсацию ремонта автомобиля и оплаты расходов на проведение оценки и анализа.
«Если требование оправданно, потребитель должен сначала обратиться к продавцу, а если вопрос не будет решен, - в Комиссию по рассмотрению потребительских споров или в уездный суд», - уточнила представитель Департамента защиты прав потребителя.