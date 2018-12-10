Дизельное топливо замерзло при температуре -2. Зимнее ли оно?

«21 ноября я заправил свой автомобиль дизельным топливом на заправочной станции Olerex, расположенной в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 155а. Утром 30 ноября я не смог завести машину. Под капотом обнаружил, что топливо в шлангах замерзло. Это при температуре -2С. Я ничего не смог сделать, у меня сорвалась важная поездка»,- рассказал Дмитрий.

На следующий день температура упала еще ниже, поэтому попытки читателя запустить двигатель тоже ни к чему не привели: «Я не знал, когда вообще смогу завести машину. И я не был уверен, что с двигателем и топливной аппаратурой не случится ничего плохого. На заправке работник станции утверждал, что топливо зимнее. Но оно замерзло при температуре в два градуса мороза. Это немыслимо».

Дмитрий возмущен и считает, что при таких ценах на топливо Olerex позволяет себе продавать некачественный продукт: «Для себя я решил, что в будущем не стану больше заправляться на станциях этой фирмы».

Читатель приложил к своему посланию чек с заправки и выразил желание выслушать комментарий представителей Olerex.

Вот сертификат, вот доказательства

На наш запрос ответил директор по продажам Olerex AS Марко Лавинг, который для начала поблагодарил нас, что мы обратили внимание на данный случай: «Перед нами поставлена задача предлагать своим клиентам лучшие услуги и лучшее обслуживание, поэтому мы высоко ценим возможность комментариев, особенно, когда тема касается качества топлива».

На основании предоставленного Дмитрием чека представители фирмы имели возможность проверить вышеупомянутую заправку: «Со своей стороны можем заверить, что в то время на заправочной станции действительно продавалось устойчивое к морозам топливо. В этом вы можете убедиться по имеющемуся у нас сертификату, копию которого мы вам предоставляем».

Копия сертификата на зимнее топливо, в котором указано, что оно должно выдерживать температуру до 27 градусов мороза. ФОТО: Olerex

По словам Лавинга, они просмотрели историю заправки названного клиента и выяснили, что за несколько месяцев данный водитель заправился на заправке Olerex впервые, залив около трети бака. «Исходя из этого может быть несколько причин, почему у него возникли проблемы с запуском двигателя.

Если клиент заправлялся только на Olerex, у него в баке могло еще оставаться топливо с предыдущей заправки. До последнего случая он заправлялся у нас 10 сентября, когда в продаже еще было летнее топливо. Зимнее и летнее топливо с очень небольшой разницей различаются в весе и могут не смешаться друг с другом в полной степени. Отсюда могла возникнуть проблема при запуске, если в мотор до его остановки попало летнее топливо.

В случае, если клиент до того заправлялся где-то еще и на дне бака у него не было зимнего дизельного топлива. Это та же причина, что и приведенная выше.