Топ Rus.Postimees: русские журналисты, которые ушли в политику

Yana Toom. Яна Тоом ФОТО: Erakogu

Наибольших успехов на политическом поприще, безусловно, добилась Яна Тоом. Журналистскую карьеру она начала в 1994 году с должности корреспондента газеты «Молодежь Эстонии». Затем была редактором газеты «День за Днем», главредом того же издания, а также «Вестей недели» и «Столицы».

В 2008 году Яна Тоом вступила в Центристскую партию, и о ее дальнейшем взлете, пожалуй, известно всем: 2010-2011 - вице-мэр Таллинна, 2011-2014 - депутат Рийгикогу XII созыва и с 2014 года по сегодняшний день - депутат Европарламента. На предстоящих весной выборах в Рийгикогу Яна Тоом поборется за голоса избирателей по округу Ида-Вирумаа: она возглавила состоящий из девяти кандидатов список Центристской партии. Выборы в Европарламент, кстати, тоже на носу. Примечательно, что на предыдущих она получила 25 263 голоса, что стало рекордом для Центристской партии. Удастся ли повторить столь блестящий результат и в этот раз, вот в чем вопрос.

Виктория Ладынская ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Еще одна яркая фигура ранее в журналистике, а теперь в политике - Виктория Ладынская-Кубитс. Долгое время она работала в еженедельнике Eesti Ekspress. Также публиковалась в изданиях «Деловые Ведомости», «МК-Эстония», «Молодежь Эстонии». В 2006 году была награждена за лучшую статью года в Эстонии, в 2008 году удостоилась награды Еврокомиссии «За различия. Против дискриминации». В качестве телеведущей работала на канале ETV, ETV2, на канале 3+ вела передачу «Сегодня вечером в прямом эфире». В 2014 году она вступила в Союз Отечества и Res Publica (IRL) и не без труда - имеется в виду эпизод с пересчетом голосов, отданных за нее и Свена Сестера, - стала депутатом Рийгикогу XIII созыва.

Максим Рогальский ФОТО: Частный архив

Тут же можно отметить бывшего журналиста и телеведущего новостной программы «Актуальная камера на русском языке» Максима Рогальского, который в 2014 году вступил в IRL, но задержался там недолго. Свою журналистскую карьеру он начал в конце 90-х с газет «Эстония» и «Молодежь Эстонии», с 2003 года работал на Эстонском телевидении. Максим Рогальский вышел из IRL в 2016 году, объяснив свой шаг тем, что партия так и не повернулась лицом к русскоязычным жителям Эстонии. В настоящий момент он является пресс-секретарем старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда.

Елена Поверина в студии Postimees ФОТО: Pm