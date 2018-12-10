Топ Rus.Postimees: русские журналисты, которые ушли в политику

На прошлой неделе стало известно, что бывший радиоведущий Илья Бань будет баллотироваться в Рийгикогу по списку Центристской партии. Портал Rus.Postimees решил вспомнить, кто еще из русскоязычных журналистов Эстонии уходил из профессии в политику и к каким результатам приводила эта смена деятельности.
Наибольших успехов на политическом поприще, безусловно, добилась Яна Тоом. Журналистскую карьеру она начала в 1994 году с должности корреспондента газеты «Молодежь Эстонии». Затем была редактором газеты «День за Днем», главредом того же издания, а также «Вестей недели» и «Столицы».
В 2008 году Яна Тоом вступила в Центристскую партию, и о ее дальнейшем взлете, пожалуй, известно всем: 2010-2011 - вице-мэр Таллинна, 2011-2014 - депутат Рийгикогу XII созыва и с 2014 года по сегодняшний день - депутат Европарламента. На предстоящих весной выборах в Рийгикогу Яна Тоом поборется за голоса избирателей по округу Ида-Вирумаа: она возглавила состоящий из девяти кандидатов список Центристской партии. Выборы в Европарламент, кстати, тоже на носу. Примечательно, что на предыдущих она получила 25 263 голоса, что стало рекордом для Центристской партии. Удастся ли повторить столь блестящий результат и в этот раз, вот в чем вопрос.
Еще одна яркая фигура ранее в журналистике, а теперь в политике - Виктория Ладынская-Кубитс. Долгое время она работала в еженедельнике Eesti Ekspress. Также публиковалась в изданиях «Деловые Ведомости», «МК-Эстония», «Молодежь Эстонии». В 2006 году была награждена за лучшую статью года в Эстонии, в 2008 году удостоилась награды Еврокомиссии «За различия. Против дискриминации». В качестве телеведущей работала на канале ETV, ETV2, на канале 3+ вела передачу «Сегодня вечером в прямом эфире». В 2014 году она вступила в Союз Отечества и Res Publica (IRL) и не без труда - имеется в виду эпизод с пересчетом голосов, отданных за нее и Свена Сестера, - стала депутатом Рийгикогу XIII созыва.
Тут же можно отметить бывшего журналиста и телеведущего новостной программы «Актуальная камера на русском языке» Максима Рогальского, который в 2014 году вступил в IRL, но задержался там недолго. Свою журналистскую карьеру он начал в конце 90-х с газет «Эстония» и «Молодежь Эстонии», с 2003 года работал на Эстонском телевидении. Максим Рогальский вышел из IRL в 2016 году, объяснив свой шаг тем, что партия так и не повернулась лицом к русскоязычным жителям Эстонии. В настоящий момент он является пресс-секретарем старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда.
Еще один журналист Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), пробовавший свои силы в политике, - Елена Поверина. С 1996 года она работала в редакции «Актуальной камеры на русском языке», а также являлась ведущей дискуссионной передачи «Треугольник». В 2014 году Елена Поверина вступила в Социал-демократическую партию Эстонии, в 2015 году баллотировалась на выборах в Рийгикогу, но набранных голосов оказалось недостаточно, чтобы попасть в парламент. В том же году она покинула ряды СДПЭ и ушла из политики, аргументировав это тем, что «избиратель сделал свой выбор». Елена Поверина стала одной из немногих, кто вернулся в журналистику и продолжает сотрудничать с русскоязычными СМИ: она ведет видеорубрику на Rus.Postimees и утреннюю программу на ПБК «Доброе утро, Таллинн».
Менее года - с апреля 2014 по январь 2015 - в СДПЭ входила также еще одна телеведущая «Актуальной камеры на русском языке» Наталья Китам. Она стала одной из 12 кандидатов от Социал-демократической партии на выборах в Европарламент, но не была избрана. Комментируя выход из партии, она заявила, что все задачи, которые она себе наметила, были выполнены, а политическая карьера как таковая не была для нее целью. Сейчас она продолжает работу в сфере СМИ и коммуникаций.
Дружной парой в нашем списке идут Мария Юферева и Вадим Белобровцев, и вот почему: когда-то оба были в штате ПБК, а сейчас входят в одну политическую организацию и занимают видные должности в городской структуре Таллинна.
Имеющая журналистское образование Мария Юферева работала на ПБК с 2005-го по 2010 год, ее сюжеты в «Новостях Эстонии», в основном, были посвящены политике, экономике и образованию. С 2008-го по 2014 год она также преподавала в Тартуском и Таллиннском университетах. В 2012 году она заняла должность медиа-специалиста в Таллиннской мэрии, а еще через три года стала старейшиной крупнейшего столичного района, чем заслужила прозвище Царица Ласнамяэ. Мария Юферева является членом Центристской партии, на предстоящих парламентских выборах она будет бороться за голоса избирателей таллиннских районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита в избирательном округе №2.
Корреспондент ПБК с 2004 по 2007 Вадим Белобровцев ранее также работал редактором портала Delfi и ответственным редактором газеты «Эстония». В 2007 году он вступил в Социал-демократическую партию Эстонии (СДПЭ), в течение последующего значился там руководителем по связям с общественностью. Затем занимал должности заместителя старейшины Мустамяэ, вице-мэра Таллинна и советника фракции СДПЭ в Рийгикогу. В 2015 году он покинул ряды социал-демократов и примкнул к центристам, после чего занял должность старейшины района Кристийне. С 2017 года он является вице-мэром Таллинна.
Отдельного внимания заслуживает представитель старшего поколения местной русскоязычной журналистики - Димитрий Кленский. В 1972 году он стал корреспондентом газеты «Советская Эстония», затем - корреспондентом «Правды», замдиректора Эстонского телеграфного агентства, корреспондентом журнала «Огонек» по Прибалтике, комментатором русской редакции Эстонского радио, корреспондентом «Раэпресс», главредом газеты «Вести», комментатором в газетах «Эстония» и «День за Днем».
В 1994 году он стал учредителем Объединенной народной партии, из которой вышел годом позже. В 2002-2005 годы был независимым депутатом фракции Центристской партии в Таллиннском горсобрании. В 2006 году он участвовал в выборах в органы самоуправления, но в Таллиннское горсобрание не прошел. Кроме того, он участвовал в выборах в Европейский парламент. В 2009 году на муниципальных выборах «Список Кленского - Русский центр» получил чуть более одного процента голосов. Потом был «бронзовый процесс», суд и полное оправдание по этому делу. В настоящее время Димитрий Кленский периодически публикуется в различных СМИ, участвует в телепередачах.