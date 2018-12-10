Пн, 10.12.2018
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Баскетбольная команда разбилась в ДТП

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

По меньшей мере 13 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Колумбии, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в муниципалитете Йотоко. Автобус, перевозивший любительскую баскетбольную команду, потерял управление и перевернулся. В результате погибли 13 человек. По информации издания El Tiempo, еще 20 спортсменов ранены.

По одной из версий, причиной аварии стал отказ тормозов. Расследование происшествия продолжается.

В ноябре автобус с футболистами детской команды «Торибио Родригес Мендоса» попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Перу. Семеро спортсменов погибли на месте, еще 11 пассажиров были госпитализированы.

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