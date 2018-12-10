График: смотрите, в каких регионах Эстонии больше всего безработных

В конце ноября в Эстонии было зарегистрировано 30 366 безработных, что составляет 4,7% от всей рабочей силы, начиная с 16-летних и заканчивая людьми пенсионного возраста. В этом ноябре в Эстонии появилось 5 700 безработных. Если сравнить с этим же показателем прошлого года, то видно, что он остался на том же уровне, передает Majandus.