График: смотрите, в каких регионах Эстонии больше всего безработных

В конце ноября в Эстонии было зарегистрировано 30 366 безработных, что составляет 4,7% от всей рабочей силы, начиная с 16-летних и заканчивая людьми пенсионного возраста. В этом ноябре в Эстонии появилось 5 700 безработных. Если сравнить с этим же показателем прошлого года, то видно, что он остался на том же уровне, передает Majandus.
Самое большое число безработных в конце ноября было в Валгамаа (8,5%) и самое меньшее - на Хийумаа (3,3%). За последние месяцы в Валгамаа было зарегистрировано самое большое число безработных.
Безработных с ограниченной трудоспособностью в конце ноября было 9 900, то есть около трети всех зарегистрированных безработных. Количество безработных с ограниченной трудоспособностью за год выросло на один процент.
В ноябре Касса страхования от безработицы предлагала более 8 400 рабочих мест. Количество новых предложений о работе составило 4000. С помощью Кассы страхования от безработицы нашли работу или открыли собственное предприятие 3 000 человек, в том числе 655 с ограниченной трудоспособностью.