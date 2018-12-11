Мария Дерлыш: ЕС помогает нам формировать нашу среду обитания

Некоммерческое объединение Ласнаидея объединяет вокруг себя энтузиастов из Ласнамяэ, которые ценят место, где живут, и желают способствовать созданию качественной, ориентированной на человека жилой среды в Ласнамяэ.

Как для общественного лидера для меня важно, чтобы мы имели возможность общаться и обмениваться опытом с похожими зарубежными организациями, поскольку благодаря возможности обмена опытом появляются свежие идеи. Именно поэтому я очень рада, что мы имеем возможность свободно путешествовать по Европе – не заниматься решением технических вопросов, а сконцентрироваться на цели и сути поездки.

Не сидеть сложа руки нам помогает знакомство с другими странами – когда мы видим, что благоустройство изо дня в день оказывает влияние на качество жизни членов сообщества как на физическом, так и на психическом уровне. Мы ищем возможности использования всех возможных мер, позволяющих достигнуть цели. Хороший пример – пособия Европейского союза, при помощи которых улучшаются дома, дороги и общественное пространство района.

Мы находимся в постоянном поиске активной молодежи, которая хотела бы внести свой вклад в достижение целей Ласнаидеи, и часто находим целеустремленных молодых людей, способных родить не одну замечательную идею, именно среди той молодежи, которая обучалась или проходила практику за рубежом по программам наподобие Erasmus и Erasmus+.

У каждого из нас есть дело, которое мы делаем с любовью! Живи и работай за границей, путешествуй, изучай Интернет и знай свои права гражданина Европейского союза. О своих возможностях можно прочесть здесь: www.europa.eu/euandme